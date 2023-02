El equipo de béisbol de las Grandes Ligas, Los Angeles Dodgers reveló que este 2023 retirarán el número 34, dígito que tuvo el histórico lanzador zurdo mexicano Fernando Valenzuela durante los años 80, y que dejó huella en el equipo angelino.

Mediante sus redes sociales, el multicampeón del diamante norteamericano detalló que el evento denominado "Fernandomanía" a realizarse del 11 al 13 de agosto, se llevará a cabo la retirada del número de Fernando Valenzuela.

Este evento lleva el nombre del fenómeno que generó durante los años 80 donde marcó época en Estados Unidos y gran parte de México con sus espectaculares actuaciones en el diamante.

Los Angeles Dodgers detalló que la "Fernandomanía" iniciará con el juego ante los Rockies de Colorado, el viernes 11 de agosto, en el cual habrá un ceremonia especial.

Para el sábado 12, el equipo angelino hará entrega de muñecos coleccionables como parte de esa época dorada y finalmente, para el domingo 13 de agosto, se realizará la entrega de réplicas del anillo de campeón de la Serie Mundial de 1981, que conquistó Valenzuela con el equipo de Los Ángeles.

Durante el evento anual de reunión con los aficionados, Fernando Valenzuela, de 62 años, se dijo orgulloso de su carrera y agradecido por los fans que han seguido su trayectoria incluso a varias décadas de su retiro.

“Ser parte de un grupo que incluye a tantas leyendas es un gran honor. Van a estar muy emocionados al saber que mi número 34 será retirado”.

El lanzador mexicano se unirá a la selecta lista de jugadores cuyos dorsales han sido retirados por Los Dodgers gracias al legado que dejaron a su paso por la franquicia:

El Toro Valenzuela defendió los colores de Los Dodgers durante once campañas teniendo una marca de 141-116, con porcentaje de carreras limpias permitidas de 3.31, en 331 apariciones en el montículo.

There will never be another 34.



Congratulations Fernando Valenzuela on having your No. 34 retired! pic.twitter.com/OxOAd9A8vh