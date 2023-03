¡Domingo de oro para el deporte nacional!, el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez mantuvo el buen paso en Jeddah y con una soberbia exhibición, conquistó el Gran Premio de Arabia Saudita, sumando su primer triunfo en 2023.

HE RUNS THESE STREETS!!



Sergio Perez wins the 2023 Saudi Arabian Grand Prix! Verstappen and Alonso complete the podium#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/GNDeeoyNRz