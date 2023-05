La noticia que se veía visualizando desde hace unos meses, se confirmó este 16 de mayo; Andrés Guardado dejó de ser jugador elegible en la Selección Mexicana tras 16 años y cinco participaciones en la Copa del Mundo.

Ya lo había dicho hace tiempo pero no me había parado a dar las gracias por todo lo vivido en estos 16 años en @miseleccionmx ! .. imposible expresar con palabras lo agradecido y privilegiado que me siento!! pic.twitter.com/Ju5lNaw4iB