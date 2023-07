Grandes noticias para el deporte mexicano, pues el piloto tapatío Sergio "Checo" Pérez saldrá en el segundo sitio del Gran Premio de Bélgica luego de obtener un buen tiempo en la calificación y aprovechar el castigo de su compañero de escudería Max Verstappen (sanción de cinco puestos).

Following a five-place grid penalty for Max, Checo will be on the front row for Sunday’s #BelgianGP 🇧🇪



Quali result 🏁 Max P1, LEC, Checo P3, HAM, SAI, PIA, NOR, RUS, ALO, STR. #F1 pic.twitter.com/DD7HlZ6A4l