El Gran Premio de México tuvo un vencedor y para sorpresa de nadie, el piloto de Países Bajos y tricampéon del mundo Max Verstappen conquistó el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX.

El podio se acompletó con el siete veces monarca mundial Lewis Hamilton y el monegasco Charles Leclerc en la tercera posición.

Lo que se había prometido como una fiesta en el Autódromo Hermanos Rodríguez se transformó en un evento desolado por la sorpresiva y fugaz participación del piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez, quien tuvo que abandonar la carrera en la primera curva tras salir volando de la misma.

Este hecho pegó y duro entre la afición mexicana, la cual poco a poco fue perdiendo la euforia por este magno evento al grado que las emociones terminaron siendo a cuenta gotas, pues existía una gran expectativa en que el mexicano hiciera una gran carrera en casa.

Con el avance de las vueltas, Max Verstappen dominaba a placer las vueltas del circuito capitalino, mientras empezaba la lucha por las otras posiciones en una serie de rebases que se modificaban con el avance de las vueltas.

La carrera tuvo que detenerse de golpe justo a la mitad de la misma cuando Kevin Magnussen de la escudería Haas se estrelló contra el muro de contención, destrozando el vehículo y con ello, la llegada de la bandera roja.

Tras media hora de espera, se realizó la segunda mitad de la carrera sin mayores novedades, solo los abandonos de Fernando Alonso y Lewis Stroll.

Después de 71 vueltas, el piloto de Países Bajos se quedó con la bandera a cuadros del GP de México por tercera ocasión consecutiva.

Justo cuando la ilusión estaba a tope en la Ciudad de México y gran parte del país, el piloto tapatío de Red Bull Racing tuvo una fugaz participación en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Tras el arranque, justo en la primera vuelta, Sergio "Checo" Pérez quiso aplicar una estrategia arriesgada, pero en el afán de superar a los pilotos de Ferrari, terminó por impactarse en las llantas de Charles Leclerc y con ello, salir fuera de la pista.

