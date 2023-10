El astro argentino Lionel Messi sumó un nuevo título a su ya rico y extenso palmarés al sumar su octavo Balón de Oro en la edición 2023 tras superar en las votaciones al noruego Erling Haaland del Manchester City y Kylian Mbappé del Paris Saint Germain (PSG).

Lionel Messi from @InterMiamiCF keeps extending his record with eight Ballon d’Or!



