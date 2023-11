El futbol mexicano, la Liga MX Femenil y el resto de sus disciplinas se encuentran en una encrucijada, pues el Senado aprobó en comisiones la iniciativa de Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, la cual busca generar salarios equitativos entre hombres y mujeres que practican deporte profesional en México.

En la reunión de las Comisiones Unidas del Trabajo y Previsión Social e Igualdad de Género y Estudios Legislativos aprobaron dicha iniciativa que busca que los deportistas cuenten con las prestaciones de ley, así como salarios base y que no exista una disparidad entre atletas por cuestión de género.

Se aprueba el dictamen para la igualdad de salarios a pesar de la carta urgente que mandó la @LigaBBVAFemenil para oponerse al dictamen. #LigaBBVAMXFemenil https://t.co/V7O0J67nTK pic.twitter.com/bhldZe6VQB — PressPort (@PressPortmx) November 15, 2023

En el desarrollo de la discusión, la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, reveló una carta enviada por la Presidenta de la Liga MX Femenil, Mariana Gutiérrez, en la cual hizo enfasis que esta iniciativa debe ser votada hasta que haya un parlamento abierto con las jugadoras y atletas.

Luego de este hecho, la senadora de Morena, Malú Micher, criticó la situación de la Liga MX Femenil y la disparidad de salarios entre jugadoras y futbolistas.

"Ella (Mariana Gutiérrez) no legisla, su carta no trae propuestas. Hace un análisis del nivel salarial actual, pero no está en la ley lo que pagan, queremos que se sienten las bases".

Por su parte, el presidente de la Comisión, Napoleón Gómez Urrutia, de Morena, demeritó el llamado y reiteró la intención de aprobar a la brevedad esta iniciativa, pues dijo que existen años de retraso en la defensa de los derechos laborales.

FMF y Liga MX Femenil, preocupados por iniciativa

La Presidenta de la Liga MX Femenil, Mariana Gutiérrez, aseguró en su carta que esta iniciativa, planteada sin conscenso, puede perjudicar la viabilidad y continuidad de este campeonato profesional surgido en 2017.

"Vemos con preocupación la ruta propuesta porque tiene serios riesgos tanto para la actual viabilidad financiera de la liga, que vería comprometida su continuidad".

En ese sentido, explicó, que de aprobarse esta iniciativa, esto significaría un costo extra anual de 273 millones de pesos para la Liga MX, es decir 43% extra.



También reveló que el promedio salarial de la Liga MX Femenil es de 35 mil pesos mensuales, ubicandose en octavo lugar de las 12 de las principales ligas del mundo.

Por otro lado, alertó que de seguir esta línea de intromisión por parte de un ente gubernamental en situaciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), se corre el riesgo de que FIFA ejerza severos castigos.

Entre las posibles medidas del órgano rector mundial de futbol se encuentran perder la sede de la Copa del Mundo 2026 (Estados Unidos, Canadá y México), y la candidatura del Mundial femenil con EUA en 2027.

Por su parte, la FMF emitió un comunicado en el que pidió al Senado incluir y escuchar a todas las Federaciones Deportivas en México para diseñar las acciones que permitan la viabilidad de la equidad salarial.

"La Federación Mexicana de Futbol entiende que hay una “deuda histórica y social respecto a lograr un piso parejo para las mujeres en diversos ámbitos laborales (no sólo en el deporte)”.