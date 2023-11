Día glorioso e imborrable para el deporte mexicano, Sergio "Checo" Pérez consiguió un sitio especial dentro de la Fórmula 1, pues tras conseguir el tercer lugar en el Gran Premio de Las Vegas, se proclamó subcampeón de pilotos 2023, convirtiéndose en el primer mexicano en lograr semejante hazaña.

la segunda posición en el @F1 Campeonato de Pilotos 2023 👏🇲🇽 🥹 pic.twitter.com/gunYWvRP8b — Red Bull México (@redbullMEX) November 19, 2023

Además de este logro inédito para el automovilismo mexicano, "Checo" Pérez y Max Verstappen de la escudería Red Bull Racing, se convirtieron en la primera dupla en la historia de F1 en conseguir los primeros dos sitios en el campeonato de pilotos.

2️⃣0️⃣ wins in 2023 🏆 That's a 🆕 @F1 Team Record 💪 pic.twitter.com/jCsaZstQah — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) November 19, 2023

Por si eso no fuera suficiente alegría para el deporte nacional, el piloto tapatío selló en 2023 su mejor temporada en la máxima categoría del automovilismo tras más de una década de participación consecutiva en F1.

Lo que sucede en Las Vegas...

En la penúltima carrera de la Temporada 2023 de la Fórmula 1, la ciudad que "nunca duerme" en Nevada, albergaba el circuito callejero que podía definir al subcampeón del mundo entre Sergio "Checo" Pérez y Lewis Hamilton.

El mexicano, con todo y un segundo semestre complicado, llegaba con una ventaja importante al circuito de Las Vegas favor para sellar el subcampeonato, pues sólo necesitaba finalizar la carrera con 26 puntos de diferencia en la clasificación con Hamilton, pues con más triunfos en la temporada aseguraba la posición.

En la previa de la actividades del controversial Gran Premio, el heptacampeón del mundo ya había dejado ver su resignación sobre la oportunidad de rebasar a Checo Pérez, pues con 33 puntos de ventaja era complicado superarlo en las últimas dos fechas.

No queda ninguna duda de que el regreso a Las Vegas fue accidentado y eso le dio emoción a un fin de semana repleto de polémica. En la largada, Verstappen demostró su calidad al volante y le quitó la punta a Leclerc, y aunque ambos se tocaron, no hubo ningún problema para que el neerlandés se colocara primero y el de Mónaco fuera su escolta. El safety car no tardó en salir por un trompo de Fernando Alonso y de Carlos Sainz, el cual afectó a Checo, quien se vio obligado a detenerse en boxes para cambiar su alerón; además, un accidente de Lando Norris en la undécima curva obligó la salida del safety car, en tanto el británico se vio obligado a abandonar la carrera.

El Gran Premio se reanudó en el séptimo giro, con Verstappen al frente y Checo en la decimosexta posición, en tanto Hamilton marchaba duodécimo. Durante la relanzada, se presentó un duelo interesante entre Sainz, Pérez y Alonso, en la que el de Ferrari rebasó al de Red Bull, quien se recuperó y el de Aston Martin también superó a su compatriota. En el proceso, los comisarios anunciaron una sanción de cinco segundos para Verstappen por sacar a Leclerc en la curva 1, con lo que ya tenía un castigo de cinco segundos.

Para la vuelta 17, Leclerc rebasó a Verstappen, quien se detuvo en boxes y regresó en la undécima posición; Hamilton sufrió un pinchazo y con las detenciones del resto de los pilotos, Pérez escaló hasta la segunda posición, por detrás de Leclerc. Gracias a las detenciones del resto de los pilotos y su parada temprana, Checo tomó la punta y tuvo ventaja de 10 segundos sobre Lance Stroll.

Para la vuelta 26, Verstappen y Russell se tocaron y salieron trozos de fibras de carbono en el proceso; salió otra bandera amarilla y la carrera tuvo otra vida para que no hubiera una definición inmediata. Un safety car en el siguiente giro le benefició a Pérez para conservar la segunda plaza, por detrás de Leclerc.

Checo tomó la punta en el giro 33, aunque Leclerc recuperó la delantera tres vueltas después y el monegasco comenzó a dominar en The Strip; un giro después, el neerlandés lo superó y Checo tomó la tercera plaza.

Los últimos giros fueron de batalla reñida, en la que Leclerc tuvo una frenada demasiado larga y Pérez le superó por la segunda plaza, pero el de Ferrari se recuperó a cuatro giros de finalizar la carrera, con un Verstappen que dominó, Leclerc resistió y Checo aguantó.

Los 35 podios de Sergio "Checo" Pérez en F1

1-. Malasia 2012, 2º

2-. Canadá 2012, 3º

3.- Italia 2012, 2º

4.- Bahrein 2014, 3º

5.- Rusia 2015, 3º

6.- Mónaco 2016, 3º

7.- GP Europa 2016, 3º

8.- Azerbaiyán 2018, 3º

9.- Turquía 2020, 2º

10.- GP Sakhir 2020, 1º

11.- GP Azerbaiyán 2021, 1º

12.- Francia 2021, 3º

13.- Turquía 2021, 3º

14.- Estados Unidos 2021, 3º

15.- México 2021, 3º

16.- Australia 2022, 2º

17.- Romagna 2022, 2º

18.- España 2022, 2º

19.- GP Mónaco 2022, 1º

20.- Azerbaiyán 2022, 2º

21.- Gran Bretaña 2022, 2º

22.- Bélgica 2022, 2º

23.- GP Singapur 2022, 1º

24.- Japón 2022, 2º

25.- México 2022, 3º

26.- Abu Dhabi 2022, 3º

27.- Bahrein 2023, 2º

28.- Arabia Saudita 2023, 1º

29.- Azerbaiyán 2023, 1º

30.- Miami 2023, 2º

31.- Austria 2023, 3º

32-. Hungría 2023, 3º

33.- Bélgica 2023, 2º

34.- Italia, 2º

35.- Las Vegas, 3º