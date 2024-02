El piloto mexicano Jake Cosío, conductor del auto #51, arrancó el 2024 con una gran exhibición en Los Ángeles, California para formar parte del evento denominado "The Clash" en el Coliseo.

El capitalino compartió algunas de sus emociones por haber formado parte del roster de pilotos mexicanos que estuvieron en el circuito norteamericano donde demostraron el nivel de los aztecas ante sus pares de la máxima categoría.

En sus palabras, Jake Cosío rescató varios puntos de lo conseguido en esta carrera y afirmó que la carrera sirvió como punto de partida para la Temporada 2024 de Nascar México Series.



El piloto de la escudería Chevron Havoline / Ana Seguros / JBL / Bomberg también inició el año calendario con una nueva imagen, pero con los mismos deseos de conquistar las banderas de cuadros a lo largo de la campaña.



“La verdad la experiencia de correr en Los Ángeles fue increíble, correr fuera de mi país y con Nascar Cup Series fue una gran oportunidad de exposición a los medios, estoy muy contento de haber participado”.

En ese sentido, Jake Cosío expresó que al tratarse de una pista nueva, el reto de correr en Estados Unidos implicó una serie de cambios y ajustes sobre la marcha que dejó varias enseñanzas para el 2024.

“La verdad veníamos en ceros, no sabíamos cómo venía la pista, el coche. Desde el principio estuvimos sólidos, no fue la clasificación que esperábamos pero al final cerramos muy bien”.



La carrera tuvo cambios de última hora por cuestiones climatológicas, no obstante, el piloto capitalino se mostró confiado y gracias a una buena conducción, pasó del sitio 14 hasta la quinta posición.

“Avanzar fue clave, la selección de carrera fue bastante buena, eso nos hizo avanzar bastantes lugares y poder remontar al final”.



Tras la batalla en el Coliseo, Jake Cosío aseguró que esta temporada vienen grandes cosas para él y su equipo Chevron Havoline Racing Team y por ello, advirtió que va por todo en la primera fecha de la Temporada 2024 en San Luis Potosí.



“Tendremos muchas oportunidades de pelear por el campeonato y buscar lo más alto del podio”, finalizó.

Calendario Nascar México Series 2024