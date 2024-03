Cada vez falta menos para la Leagues Cup 2024 que se llevará a cabo del 25 de julio al 26 de agosto en la que participarán un total de 47 clubes de México, Estados Unidos y Canadá. Dicho torneo funge como una "muestra" de lo que será la Copa del Mundo 2026 donde los tres países son anfitriones.

Para esta ocasión, igual que su primera edición, 18 clubes son de la Liga MX y los otros 29 de los participantes son de la Major League Soccer (MLS), por lo que se juega más que la simple competencia entre equipos.

Para esta edición, los clubes mexicanos tendrán la obligación de hacer un mejor papel, pues en 2023 sólo dos clubes llegaron hasta los cuartos de final y Monterrey fue el equipo que más lejos llegó al quedar en cuarto lugar.

Para la primera ronda, 45 equipos, excepto América (campeón Liga MX y Columbus Crew (campeón MLS), estarán divididos en 15 grupos en los que todos jugarán dos partidos en la Unión Americana y Canadá.

De esta ronda clasificarán dos de tres clubes para que al final, añadiendo a los monarcas de ambas ligas, se tenga a los 32 clasificados para las rondas de eliminación directa.

La Leagues Cup 2024 dará tres boletos a la Concacaf Liga de Campeones 2025, y el ganador de este torneo clasificará al Mundial de Clubes.

El Club Puebla, no podría tener un mejor debut en la segunda edición del torneo binacional, pues su primer juego será el 27 de julio a las 20:00 horas ante ante el actual campeón Inter de Miami comandado por Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba.

