El piloto mexicano de la escudería Red Bull Racing, Sergio "Checo" Pérez tuvo un fin semana muy fructífero el cual redondeó con el segundo lugar en el Gran Premio de Japón.

Suzuka, your top ten! 🙌



MAX points for Red Bull, a brilliant strategic battle between Ferrari, Merc, McLaren and Aston...



...and Yuki sends the fans home happy 😁#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/4o6rJQug3t