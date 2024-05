El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no pudo evitar dar su opinión sobre la gran final del Torneo Clausura 2024 donde América se impuso 1-0 a Cruz Azul (2-1 global) para coronarse bicampeón de la Liga MX.

Durante su conferencia de prensa "La Mañanera", realizada en Palacio Nacional, el mandatario federal reconoció el título de los azulcremas y recordó que la Maquina Celeste terminó con la malaria en su administración.

“Cruz Azul, un buen equipo, no me siento mal, porque nosotros fuimos los que le quitamos el maleficio en este gobierno fueron campeones, pero 12 ya no, ya era mucho (...) Los felicito a los dos, sobre todo a los jugadores”.

En ese sentido, AMLO aseguró que el fútbol en México genera un sinfín de emociones al tratarse de un hecho pasional.

“Es un tema que produce muchas pasiones, nosotros tenemos una pluralidad en la casa como todas las familias, Jesús desde niño le va al América. Pero con mucho respeto a Jesús ‘hay males que se quitan con el tiempo’, pero no, nos equivocamos”.

A pesar de ser fiel aficionado a los Pumas de la UNAM, el mandatario federal estaba pendiente del resultado, ya que tras una extensa gira de trabajo, cerró el fin de semana llamando a la afición de ambos equipos relajarse.

Las aguilas del América consiguieron el título número 15 de Liga MX tras vencer 1-0 en el juego de vuelta a la Máquina Celeste de Cruz Azul con gol de penal de Henry Martín al minuto 33 del segundo tiempo y con una gran actuación de Luis Ángel Malagón.

El América coronó una temporada inolvidable consiguiendo los títulos del Apertura 2023, Clausura 2024 y Campeón de Campeones 2024, siendo el cuarto bicampeón en la historia de los torneos cortos.