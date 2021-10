"Ante la creciente metropolización de la capital poblana, con municipios de los Puebla y Tlaxcala, es urgente un modelo de metropolización del transporte público", aseguró el urbanista, Francisco Valverde Díaz de León.

El especialista en Movilidad de la IBERO Puebla, destacó la urgencia y la necesidad de tener un transporte metropolitano, que no existe, pero, de entrada, debe haber acuerdos con las diferentes autoridades inmersas, las municipales y las estatales.

"Con las presidencias municipales que recién iniciaron su gestión, se puede trabajar en la revisión de sus planes de desarrollo municipal y considerar un apartado para el desarrollo metropolitano, que puede empezar con el transporte público, que reduzcan costos a los usuarios".

El urbanista señaló que se debe considerar que en el área metropolitana conformada por la ciudad de Puebla, los municipios conurbados San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y San Martín Texmelucan, se requiere una red integral de transporte público.

El especialista expuso que a partir de esa red troncal, como se planteaba en un inicio, se puedan unir y articulando los otros servicios, las rutas alimentadoras, el transporte ciclista, las sendas peatonales, para que el usuario tenga alternativa de movilidad.

Por otro lado, recordó que hasta el momento no existe un plan rector para enfocar el desarrollo intermunicipal, entonces, solamente hay planes municipales, por eso, será importante los acuerdos de los ediles en una primera instancia.

Por el tamaño de los municipios, Valverde Díaz de León, dijo que, "es urgente poner en diálogo a los municipios, para asegurar la mejor administración del espacio público en la línea de la movilidad, pero no han hecho nada".

"Está pendiente un dialogo que hay que hacer, es urgente y no hay de otra, porque se debe acordar el transporte publico articulado con otras modalidades o vamos a estar en graves problemas, en términos de la calidad de vida en el futuro próximo".

Cambiar derroteros del transporte público

En el caso del tren turístico a Cholula, el urbanista de la IBERO Puebla, dijo que ya no debe ser turístico solamente, sino de transporte público para todos. En Amalucan, por ejemplo, debe haber una distribución de rutas.

Recordó que hay una buena iniciativa en la construcción de una esquina troncal de la movilidad a través del sistema de RUTA, “es una vía para generar una estructura integrada de las diversas modalidades que pudiera tener el usuario para trasladarse de un punto a otro en el área metropolitana”.

El académico, aclaró que, no necesariamente, la única forma de obtener opciones sea el vehículo particular, “eso no es así, se ha degradado ese proyecto por razones que desconozco, no se ha continuado con el desarrollo del proyecto de la red troncal, que debe ser la directriz para la movilidad en Puebla".

“Hubo promesa que periférico pudiera tener una ruta alrededor de la ciudad y articular otras rutas en otras direcciones, pero no se ha echado a andar”, finalizó.