Los 8 mil 500 millones de pesos que se proyectan recaudar en El Buen Fin, llegarán a las empresas poblanas, “son los que se esperan obtener y eso permitirá la recuperación”, dijo el economista de la UPAEP, Marcos Gutiérrez Barrón.

Esto puede permitir que se generen empleos, aunque sean temporales, pero eso lo deben impulsar las propias empresas, “de El Buen Fin, salen favorecidas las empresas, aunque con eso, pueden generar empleos”.

Cabe recordar que, ese evento se llevará a cabo del 10 al 18 de noviembre y Puebla es la cuarta entidad del país, con la mayor participación, por eso, se estima que las empresas puedan recaudar hasta 8 mil 500 millones de pesos.

El catedrático investigador de la Facultad de Economía de esa casa de estudios, reveló, “en el evento participan 7 mil empresas en todo el Estado y todo estará vigilado por la PROFECO y la CONDUCEF”, para que se cumplan las promociones.

Ante eso, recordó, “el año pasado el 94 por ciento de quejas fueron atendidas y ahora, se esperan descuentos desde el 10 por ciento y hasta más, pero depende de cada negocio, por eso, recomendó comprar en lugares realmente establecidos".

Lo recomendable, dijo Gutiérrez Barrón, es planear las compras y no comprar lo que no necesitamos, "no dejarse llevar por la publicidad que es muy amplia, porque estamos a un paso de las ventas navideñas, “hay que hacer compras inteligentes”.

Además, para comprar el mejor producto al mejor precio, se deben comparar opciones y consideró importante, siempre solicitar factura de la compra, ante una posible reclamación.

El académico, recomendó el uso racional de la tarjetas de crédito y comprar en negocios formales, “no endeudarse por el escenario económico complicado que se vive”.

"Dijo que, El Buen Fin se trata de un evento de precios bajos reales, sin embargo, reiteró que, lo más recomendable es comparar precios y no comprar artículos que no se necesitan".

Y es que, la sociedad poblana enfrenta El Buen Fin 2021, con una pérdida del poder adquisitivo por el aumento en los precios, sin embargo, aclaró, se trata de un evento para reactivar la economía poblana y nacional.

“Se hace con finalidad de reactivar la economía, porque la emergencia sanitaria causó efectos serios en la economía, por eso, hay que cuidar el gasto que se llevará a cabo ante una situación económica difícil, ante el deterioro de la capacidad adquisitiva del salario”.

El Buen Fin a nivel nacional: