A consecuencia de la pandemia, provocada por el Covid-19, la capacitación de los maestros del sistema escolar poblano, se redujo a un porcentaje del 20 por ciento aproximadamente, reveló el representante del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP), Gilberto Maldonado Maldonado.

“Es mínimo el porcentaje de maestros que está verdaderamente capacitado en el Estado de Puebla, es un 20 por ciento a lo máximo, y más ahora, con el modelo híbrido generado por la pandemia”.

Maldonado destacó que los descalabros que hay por doquier y por eso, no se ve la salida, ni la luz que señala avance en la calidad educativa, porque los maestros tienen grandes responsabilidades, antes de pensar en pagar una capacitación y actualización.

Recordó, “anteriormente había muchas deficiencias en el modelo tradicional, pero ahora, con el modelo híbrido, está peor, porque los maestros de por sí tienen muchas limitaciones con las cuestiones informáticas”.

Agregó que, sobre todo en los niveles de primaria y secundaria, los maestros salen a buscar por su cuenta para subsanar lo que exige el modelo híbrido, sobre todo las cuestiones técnicas.

El líder del magisterio disidente, señaló que "las deficiencias y carencias, se ven a diario, como ejemplo, los profesores con más de 20 años de servicio que no les tocó la era tecnológica y se sienten arrinconados y recurren a familiares y a gente que se dedica a las asesorías técnicas para resolver parcialmente”.

Sin embargo, dijo que, eso no es todo, “si le agregamos que caen bajo su cargo, hijos de padres de familia que no tuvieron posibilidad de pasar por la secundaria o el bachillerato, ahí se da al traste, ese choque no lo toma en cuenta la SEP con sus diferentes instancias”.

Maldonado Maldonado, dijo, “el maestro está capacitado en partes, habría que ver en qué términos, porque si es un modelo educativo que se dicta desde arriba, prácticamente su capacitación y actualización es solamente parcial”.