A pesar de una posible cuarta ola de contagios por COVID-19, no hay disposición del gobierno federal a través del sector salud nacional, por reforzar medidas preventivas, “hemos soltado el cuerpo y a lo que venga”.

El catedrático de la Facultad de Medicina de la UPAEP, Víctor Manuel Caballero Solano, acotó que "la irresponsabilidad es de la autoridad y de la sociedad", porque mientras la autoridad indica lo que hay que hacer, la sociedad somos responsables de aplicarlo.

Reiteró que, la autoridad es la responsable de proporcionar todos los medios, porque si no se hace, "es irresponsable", reiteró su llamado para no relajar las medidas preventivas del contagio.

“En centros comerciales ya no se usa cubrebocas de manera correcta, esto pone en riesgo el contagio, sobre todo de los no vacunados”, por lo que dijo la vacunación sigue vigente en el país y previó que así se mantenga para finalizar el año y principio de 2022.

Desde la perspectiva médica, el académico de la UPAEP, dijo, “para el 2022 se espera una importante disminución de la pandemia, donde se prevé un real aplanamiento de la curva, pero se puede hablar de disminución de la pandemia hasta mediados del año que entra”.

Para Caballero Solano, es preocupante que se decida ya no se cerrar las actividades, aunque llegue la cuarta ola de contagios, por eso, recomendó no llevar la pandemia con criterios políticos, “se entiende que la población está cansada, por eso, pedir el certificado de vacunación no es mala idea”.

Y aunque México se mantuvo como puntero en muertes de médicos y enfermeras, el catedrático de esa casa de estudios, aseguró que, se ha frenado ese fenómeno gracias a la vacunación de ese sector de primera línea de combate al coronavirus.

Agregó que se debe entender en la sociedad, que el virus va a estar permanente siempre, que se incorpora a la vida de los seres humanos, aunque no con el nivel de gravedad que tenemos hoy, "el virus convivirá más con nosotros, como la influenza por ejemplo”.