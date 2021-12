"Se ha normalizado tanto el tema de las violaciones a los derechos humanos en el país, sobre todo contra grupos minoritarios, que registran una tendencia a la alza", aseguró el coordinador de la maestría en Derechos Humanos de la Ibero Puebla, Rubén Alberto Curiel Tejeda.

El especialista señaló que entre los grupos en situación de vulnerabilidad existe una tendencia a la alza y son los que más se violan sus derechos humanos, “en México hay un tema de desigualdad estructural importante”.

Curiel Tejeda reveló que, en muchos grupos sociales, una persona no puede tener acceso a medios económicos para poderse defender y, por lo tanto, le violentan sus derechos humanos y no puede hacer nada.

“Eso es lo más dramático, ni siquiera saber que hacer, porque recurrir a un abogado, les representa desembolsar más dinero, porque un abogado te va a cobra”.

En ese sentido, argumentó que el tema se hace más problemático,cuando se encuentran que gente que no tiene esas características de vulnerabilidad, como personas empresarios, también son violentados en sus derechos humanos, “todos ellos son violentados y ahí hay focos rojos”.

Describió que existen varios grupos que son violentados en sus derechos humanos, como por ejemplo, todos los grupos en situación de vulnerabilidad, como las mujeres.

"Sobre las mujeres, la violencia se da en la propia casa, pero el problema, es que no se ha culturizado a las personas para que eviten la violencia de género. Se presenta también de manera reiterada, entre los grupos originarios, los campesinos, los propios niños y los discapacitados".

El coordinador de la maestría en Derechos Humanos de la Ibero Puebla, aseguró que, para reducir esa violación a los derechos humanos, es urgente seguir con la capacitación a las personas y profesionalizarlas, en general.

También agregó que es importante presionar a los tres niveles de gobierno para que se armonice la normatividad y que las autoridades no violenten los derechos humanos.

“La violación a los derechos humanos, es un tema que sigue siendo recurrente y que, cuando llegan los presidentes municipales y que creen que, por serlo, pueden hacer lo que les dé la gana”.

"Hay que seguir con la capacitación y la difusión, pero eso no la va a dar el gobierno, porque es ir en contra de lo que ellos hacen, eso se debe hacer, mucha capacitación en derechos humanos”.

Señaló que mucha gente no sabe, no conoce, sobre derechos humanos, y se va con tendencias que los derechos humanos solo sirven para liberar a los delincuentes.

Finalmente, aclaró que eso no es cierto, “es un tema mas integral, que nos atañe a todos, que nos corresponde a todos por ser personas”.