Rumbo al cambio de dirigencias seccionales en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), "será complejo lograr que los nuevos integrantes del magisterio, voten por una corriente diferente a los charros", aseguró el vocero del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP), Miguel Guerra Castillo.

Señaló que, las nuevas generaciones del magisterio en Puebla, pueden coadyuvar a cambiar el rumbo de las secciones 23 y 51 del SNTE.

Sin embargo, reconoció que resulta compleja la decisión de llamar a los maestros a no votar por los mismos del SNTE, por los que se han corrompido y que no defienden los intereses de las bases.

“El problema, es que nadie puede dar órdenes”, pero, además, reconoció que la disidencia magisterial, no tiene los recursos para movilizar a los maestros y hacer conciencia contra tantos años y años de velar por sus propios intereses”.

Miguel Guerra agregó que la base del magisterio poblano no tiene confianza y hacen lo que sea por obtener mejores condiciones laborales, incluso, se conforman con las promesas donde les dicen que les ayudarán a mejorar sus plazas.

"Es difícil competir en una elección, donde saben que los dados están a favor de la dirigencia charra, por eso, la lucha que viene será complicada, sin embargo, presentarán una propuesta que sea más viable de la que la estructura del SNTE tenga".

Guerra Castillo, lamentó que será muy complicado hacer cambiar a las bases del magisterio poblano, “la conciencia no cambia, por más que se digan hechos y evidencias, la conciencia política y de la masa no cambia”.

El vocero del CDMP, aseguró que las nuevas generaciones no tienen conciencia sindical y eso no abona a llevar a cabo ejercicios que sean verdaderamente democráticos en las secciones 23 y 51 del SNTE.

Reveló que mientras el control esté en pocas manos, las decisiones dentro del SNTE seguirán basadas en las imposiciones, por eso, consideró importante que todos salgan a votar en plena libertad.

Actualmente, las dirigencias del SNTE, a nivel federal y en las estatales, tienen cuentas turbias en el manejo de los recursos, además, no existen mecanismos efectivos de auditorías en el manejo de los recursos.

Dijo, “las dirigencias actuales pueden librar revisiones económicas y no se pueden calcular las cantidades, por eso, podrán librar una auditoría, un estado de cuenta, una revisión muy minuciosa del manejo de recursos”.

“Las libran con trampas y ellos lo saben, porque si hubiera una contabilidad y transparencia real, no la pasan, ellos manejan los recursos de los maestros, no la pasan, hay un fraude oculto, no le creemos a la mafia que tenga manos limpias”.