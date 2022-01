Para acabar con la simulación que hay en las juntas auxiliares, hay que reconocer que los partidos políticos tienen una participación activa, bajo otros nombres, bajo otras figuras, bajo otros símbolos, aseguró el coordinador de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Ibero Puebla, Roberto Alonso Muñoz.

El académico de la casa de estudios jesuita destacó que “los partidos políticos los vehículos que hemos construido en la democracia representativa, para la representación popular”.

Sobre la importancia de las juntas auxiliares en los municipios, Alonso Muñoz, detalló que no hay una opinión generalizable, al agregar que se debe revisar caso por caso, pero en todos los casos, es una figura que no es prioritaria, que no tiene mayor repercusión para el ciudadano de a pie.

"Las juntas auxiliares hoy en día, se han convertido en bastiones de las fuerzas políticas en disputa y que, lo que está en juego con la elección del próximo domingo 23 de enero, es el control territorial que tienen los partidos políticos".

El académico reveló que habría de normalizarlo y eso pasa por revisar la pertinencia de esta figura, que en el inicio lo que buscaban era el reconocimiento de ciertas rancherías, de ciertos ejidos, que estaban a las afueras de la ciudad.

Sin embargo, agregó que, hoy se han convertido en zonas territoriales que están dentro de la misma mancha urbana metropolitana, por lo cual van perdiendo su sentido.

Alonso Muñoz, afirmó que, “hemos postergado demasiado tiempo la discusión de esta figura y ya va siendo hora de atenderla con más precisión, con más estudio, con mayor perspectiva".

El académico de la Ibero Puebla también aseveró que actualmente se está postergando una discusión, que no hace bien mantener la simulación con las planillas, "pues pareciera que están al margen de los partidos políticos".

"En realidad todos sabemos que son formas distintas que tienen los partidos políticos para expresarse y disputarse este control territorial sobre las juntas auxiliares".

En el caso de varias juntas auxiliares de la capital poblana, afirmó el coordinador de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Ibero Puebla, no tienen servicios diferenciados en servicios públicos con el resto de la ciudad.

Lo anterior, dijo, hace que no haya una movilización de la base social para convertirse en un nuevo municipio en Puebla, es decir, de formar parte como municipio, sin la figura de la junta auxiliar

La propuesta para pasar a ser municipios, dijo, debe venir de la representación popular, lo tiene que discutir el Congreso, donde deben estar involucrados los presidentes municipales que tengan juntas auxiliares y de una vez por todas se pueda solucionar este asunto.

La idea es que, estas figuras se mantengan donde sea pertinente y desparezca donde no tiene más sentido, que en su momento tuvieron.

“Mi principal crítica es que en muchas ocasiones se mantienen como una simulación de la vida partidista, sobre todo en estos procesos como el que vamos a vivir este domingo”.