Estudiantes de la UDLAP, abordaron al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y le solicitaron su intervención en el caso jurídico, para que la institución regrese a sus actividades académicas.

En la visita del mandatario mexicano al Estado de Tlaxcala, los jóvenes argumentaron que hay una orden para la liberación del campus, pero las autoridades jurídicas decidieron no acatar esas órdenes judiciales.

“Los alumnos y profesores no podemos volver al campus, que no está liberado y no podemos ingresar, ya que esto implicaría ser cómplices del desacato a la justicia".

De ingresar, dijeron en la carta, aceptarían que cualquier daño ocurrido dentro de la propiedad, así como su descuido sea atribuido a los estudiantes que ingresen.

“La suspensión definitiva extendida por el juzgado tercero de distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo y juicios federales en el Estado de Puebla, ordena la devolución del campus a sus patronos originales, bajo la rectoría de Cecilia Anaya Berríos de manera inmediata”.

En la carta, aseguran que, hoy parece ignorarse esta suspensión, así como su exhorto correspondiente, también promulgado.

“Así como en el pasado, Benito Juárez y figuras históricas que nos impactan hoy en día, lucharon incansablemente para lograr un estado de derecho, nosotros hoy luchamos para que se haga valer este principio”.

La misiva, afirma que, la educación digna y de calidad es un derecho que se nos ha conferido por el simple hecho de ser humanos y no debe ser violentado.

“A la fecha de la redacción de este documento, alumnos y profesores de la UDLAP se encuentran protestando para que se haga justicia”.

Los estudiantes aseguraron que las autoridades jurídicas son las encargadas de resolver los conflictos legales, pero ante el desacato por parte de estas, piden su intervención.

“Le pedimos a usted (AMLO) de la manera más atenta que si existe alguna facultad que posea para propiciar el cumplimiento de las órdenes jurídicas para devolver el campus de la UDLAP a la administración legítima, coadyuve con ello".