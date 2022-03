La presencia de bandas delictivas nacionales en territorio poblano, puede llevar al estado a los primeros lugares del país en inseguridad, aseguró el experto en temas de seguridad de la Ibero Puebla, Rubén Alberto Curiel Tejeda.

Lo anterior, ante los nueve asesinatos en un domicilio de Atlixco, presentado en una vivienda de distribución y venta de drogas, de acuerdo al gobierno del Estado de Puebla.

El coordinador de la maestría en Derechos Humanos de esa casa de estudios jesuita, dijo que, se desborda en Puebla, el problema de la inseguridad, “hay más inseguridad de lo que pensamos”, porque queda la duda de, en cuantos lugares se presentan este tipo de casos.

El ex servidor público de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), dijo, “los encargados del área policial, tienen que reforzar las áreas de prevención del delito y de inteligencia”.

Son los muertos, agregó, pero también las familias que viven en los alrededores, porque un enfrentamiento como ese, pudo dejar mayores víctimas.

Ahí fallan los mandos superiores, que son los que tiene que organizar esas acciones, porque ya existen las áreas que recaban información, llevan a cabo análisis, por medio de expertos de seguridad, para que, con base a los resultados, puedan actuar.

“Si ya sabían que en esa casa había movimientos raros, debieron dar parte a la Fiscalía, desconozco la preparación del Secretario de Seguridad Pública del Estado, pero es claro que desconoce los temas de inteligencia y prevención del delito”.

Y ante el incremento de la violencia en el territorio estatal, el mensaje que deben mandar las autoridades estatales es de mano dura y de mayor fortalecimiento en la seguridad estatal.

Por eso, agregó Curiel Tejeda, es importante el apoyo de la Guardia Nacional, para que ayude en el trabajo que aminore los eventos relacionados con grupos delictivos.

“En la información que se sabe por notas periodísticas, se afirma que los vecinos sabían, pero no denunciaban por temor, sin embargo, ante eso, existe la denuncia anónima, lo correcto es hacer una denuncia anónima”.

El tema de la balacera y los nueve muertos en Atlixco, dijo el académico, deja sin control a la policía, además, consideró que la coyuntura debe ser un buen momento para reactivar todos los modelos de seguridad, entre ellos, los arcos de seguridad.

Y un tema que debe ser prioritario, dijo el académico, será reforzar el trabajo contra la impunidad, la corrupción y las fallas periciales de la policía para realizar un trabajo más técnico y científico.

Y es que, afirmó, la policía no está para hacer rondines y sí para llevar a cabo trabajos de inteligencia que coadyuven a una mejor investigación de los casos de inseguridad.

“Un caso como este no se puede minimizar, porque no es posible que operen en el Estado y la Secretaría de Seguridad Pública no lo sepa, porque son eventos que generan intranquilidad”.