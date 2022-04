"No hay posibilidad que la disidencia magisterial se unan con la dirigencia del SNTE en planilla de unidad, con la dirigencia actual no, rumbo al proceso de elección de secretarios general en las secciones del Estado de Puebla", declaró el vocero del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP), Miguel Guerra Castillo.

“La idea de una planilla de unidad de lo que se ha entendido siempre es que la parte instituciona se junte con la disidencia, pero eso no pasará".

Miguel Guerra explicó que quienes están con el charrismo no pueden estar dentro de la unidad en acción, que es una estrategia del movimiento obrero en México y en el mundo aplicada con éxito.

“Llamaría a los compañeros maestros del SNTE a que nos unamos, a las bases, a todos los maestros que han sido panistas, perredistas, comunistas y socialistas, sin hacer caso a las diferencias ideológicas”.

Afirmó que eso es necesario, donde puedan verse y hacer de lado las diferencias, “aquí es una cuestión práctica, “amos a juntarnos contra el enemigo común, el enemigo fundamental, no hablo en abstracto, por ejemplo, una planilla que represente a los dirigentes de ahora, como Alfonso Cepeda, no pueden estar en la unidad en acción, pero la mayoría sí”.

Destacó que entre el movimiento democrático nacional se generaron tantos odios, se ofendieron tanto, se agredieron que ahora será difícil que se pueden juntar en la unidad en acción.

“Es difícil, porque hay apreciaciones subjetivas, porque recuerdan que les robaron la asamblea, que les quitaron sus derechos y por eso no quieren juntarse, pero es tiempo de hacer eso a un lado”.

Dijo que quienes buscan que los dirigentes se unifiquen en una sola planilla, haciendo a un lado diferencias, está por verse, “hay que ver si quieren los maestros democráticos, porque es una estrategia que han utilizado los charros siempre, para al final imponer su mayoría”.

“Dudo que los compañeros quieran con esa idea de la planilla de unidad y vamos a juntarnos todos y les damos la representación proporcional, porque ellos ofrecen dos o tres careras, para que desde adentro también opinen en el comité electo, tendría voz y algunas gestiones”.

El dirigente de la disidencia magisterial poblana afirmó que, hay muchos agravios y muchas experiencias que dicen que esto no sirve, por eso, desde el CDMP proponen la unidad en acción, "esa es otra idea, otra estrategia, que es unirse todos los que estamos contra el charrismo".

Miguel Guerra reveló que tiene que haber mucha racionalidad y saber para que se unirán y con qué fin, por eso, espera que puedan arribar a una nueva etapa, donde el SNTE tenga una dirigencia digna, democrática y electa por la mayoría.

“Debe venir una dirigencia que tenga principios y no actúen con puro pragmatismo, eso sería lo adecuado, que no sea una dirigencia de amiguismos por eso, tiene que haber principios de la lucha con el magisterio nacional y no traicionar".

"En esta lucha, no se puede decir que nadie debe ver moros con tranchetes en todos lados, eso siempre ha sido un riesgo, se tienen que unir fuerzas y acabar con odios y rencores acumulados", finalizó.