"La delegación del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) en el Estado de Puebla, burocratiza los procesos educativos y violenta la normatividad federal sin priorizar la actividad pedagógica", señaló Juán Durán.

El coordinador de la Coalición Democrática Magisterial y de Personal de Apoyo (CODEMAPP) del SNTE-51, afirmó que la delegación del CONAFE en Puebla, parece que no conoce la existencia de las leyes federales.

"Ellos son instancia federal y en el artículo tercero en la fracción quinta de la ley General del Sistema para la Carrera de los maestros, que es federal, de manera muy clara dice que se debe siempre priorizar la labor pedagógica y el máximo logro de los aprendizajes de los estudiantes, sobre la carga administrativa".

De acuerdo con Juan Durán, la delegación pide en el caso de educación primaria, la entrega de un reporte de los inventarios y de los objetos que había entregado a las escuelas del 2013 a la fecha.

“Los maestros no tienen a la mano los archivos muertos, porque se conservan y mantienen de 5 años hacia atrás y muchos de los objetos que entregó el CONAFE son de vida útil de poco tiempo”.

En ese sentido, afirmó que muchos documentos cuando acaba su vida útil son dados de baja, así que en los actuales inventarios los tienen así, dados de baja.

Lamentó que el CONAFE les exigió un reporte en horas y con eso, los ponen a correr y luego les regresan los formatos diciendo que no estaban bien elaborados porque no se habían dado las instrucciones de la forma en que querían que se elaboraran.

"Tratar de entregar esa información, con la salvedad que se puedan hacer observaciones, fue trabajo de más de una semana, todos los días fue estar atendiendo los requerimientos del CONAFE”.

Por otro lado, denunció que no dieron tiempo suficiente, no mandaron instrucciones precisas y pidieron información desfasada, que los directores no tenían a la mano.

La percepción que deja el CONAFE dijo, es que trabajan por ocurrencias y no se ponen a pensar que muchas de las escuelas de educación básica tienen directores comisionados, esto es, que atienden el grupo y a la vez son directores.

"Son muchas escuelas que están en estas circunstancias, en el CONAFE creerán que solo están esperando para ver qué se les ocurre pedir y atender sus indicaciones”.

El coordinador de la CODEMAPP, lamentó que en el sector educativo federal hay una insensibilidad tremenda de algunas autoridades “ojalá se pongan un poquito más en el papel de las escuelas”.

Resaltó que lo más importante es que deberían cumplan con la ley, porque por encima de lo administrativo siempre estará lo pedagógico, “pero eso no les importa”.

En esa dependencia federal, desconocen que la ley mandata que los niños y los jóvenes son el centro de la atención de las escuelas.

“Pareciera que los directivos creen que su oficina es la más importante del mundo y que todos tienen que correr a atender sus indicaciones cuando se les ocurra o su tiempo así lo decida”, finalizó.