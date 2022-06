De todas las entidades federativas en donde se ha propuesto la penalización de las "terapias de conversión" o los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG), Puebla es la única en donde se han presentado protestas públicas por parte de los grupos conservadores.

Así lo señaló Juan Corona Román, procurador de Derechos Universitarios en la Ibero Puebla, quien manifestó que no ha existido una situación similar en los seis estados en donde ya se penalizan los ECOSIG.

El especialista abundó que varias de las personas que se han manifestado a favor de los ECOSIG tienen una clara relación con las agrupaciones y los lugares en donde se generan este tipo de conductas.

"Cambiar la legislación a favor de un grupo de personas es darle certeza a las mismas y, lo más importante, evitarles discriminación y daños", señaló el procurador de Derechos Universitarios en la Ibero Puebla

Sin embargo, precisó que no tiene elementos para probar que grupos conservadores están detrás de los centros que promueven los ECOSIG, por tanto, que estén lucrando con dichos lugares.

Descartó que la propuesta presentada en el Congreso de Puebla atente contra el núcleo familiar, agregando que es una iniciativa para proteger los derechos humanos de quienes tienen una identidad de género diferente a la heterosexual.

Insistió que los ECOSIG no son terapias, porque carecen de ética y generan pensamientos suicidas o perjudiciales en los pacientes.

"No son terapias, porque toda técnica busca acompañar a las personas o generar bienestar, todo lo demás que le cause daño a los pacientes no es ético y en ese sentido tiene que ser penalizado", expresó.

Remarcó que si una persona es dañada o sufre violencia por su identidad de género, entonces es un acto que debe ser penalizado.

Concordó con la postura de los grupos de la diversidad sexual acerca de que "no hay nada que curar" en las distintas identidades de género que existen en Puebla.

"Lo que sí tendríamos que estar curando es la homofobia, la bifobia y la transfobia", apuntó.