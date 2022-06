El organismo electoral del Estado de Puebla se encuentra en un impasse, “hoy estamos a la mitad entre un proceso y otro y no se voltea a ver a la autoridad local”. El analista político de la Ibero Puebla, René Valdiviezo Sandoval, mantiene su opinión desde el 2012 y no deberían existir los organismos electorales locales.

“En el caso del estado de salud de los organismos electorales en el Estado de Puebla, deberían hacer valer el carácter de nacional de la autoridad electoral”.

“Debe existir la autoridad nacional electoral, de hecho, las juntas locales son las que llevan a cabo el trabajo del nacional, por eso, no hace falta el organismo electoral estatal".

El académico de la Ibero Puebla reveló que, desde el organismo nacional, llevan a cabo los procesos, que han funcionado de manera adecuada y han dado resultados.

El caso más relevante que tuvimos en Puebla fue la elección 2018 y la del 2019 fue atraída por la autoridad nacional y salió bien, “la elección del 2018 fue terrible”.

Hay evidencias en todo el país que cuanto los procesos electorales los atrae la autoridad nacional, los procesos se desarrollan mejor, dijo Valdivieso Sandoval.

Por eso, afirmó que, el estado de salud de los institutos electorales locales en todo el país es muy diverso y se desarrollan de manera diferente.

Dijo, “hay casos que están funcionando muy bien, que brindan resultados

pero por otro lado hay otros que tienen problemas y crisis, el problema es heterogéneo”.

Incluso destacó que, hay algunos temas con conflictos con los consejeros, lo que lleva a reconsiderar la viabilidad de los organismos electorales locales.

Por eso, el politólogo de la Ibero Puebla reiteró que, no afecta en nada que los procesos electorales los jale la autoridad nacional, porque lo que todos los ciudadanos queremos son elecciones tranquilas.

“No afecta en nada dejarle a la autoridad nacionales esas organizaciones y los ciudadanos queremos elecciones tranquilas, limpias y transparentes, porque la elección extraordinaria tuvo conflictos locales”.

En la actualidad, dijo René Valdivieso, se está perdiendo una enorme oportunidad de no considerar a la autoridad nacional, por eso, dijo, “empezaremos a ver sus funciones especificas el año que entra”.

Alertó que, en el organismo electoral poblano, en términos de capacitación y educación cívica no se ve nada, que es algo fundamental, “ojo, no se ve nada, lo que no quiere decir que no está sucediendo”.

Además, no mejoran sus procedimientos internos, no se sabe, “ese es el punto, ¿qué están haciendo?, porque no están haciendo nada, no hay ninguna actividad”.

“Eso es un punto importante, marca una diferencia importante, pero hay que ver si se capacita mejor y hay que ver lo que pasa con la reforma electoral nacional”.