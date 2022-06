La convocatoria del partido Morena, para el cambio de dirigencias y para la renovación de su consejo no está cuidando la institucionalidad, sino que está poniendo todos los ingredientes para dinamitar al partido.

Para el académico Roberto Alonso Muñoz, coordinador de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Ibero Puebla, las prácticas del acarreo, serán las que prevalezcan en la renovación de los órganos directivos del partido Morena.

Explicó que se trata de prácticas no democráticas que caracterizaron la política mexicana del siglo pasado.

Lo anterior, después de que el dirigente nacional del instituto político lopezobradorista, Mario Delgado, anunció que todos los simpatizantes del movimiento podrán registrarse para la renovación del Congreso Nacional y las dirigencias estatales, inclusive si no están afiliados al partido.

“Será la lógica del acarreo, de la movilización político-electoral, de la popularidad y, particularmente, del uso de recursos, la que termina definiendo la estructura del partido de cara al 2024”.

En entrevista para Intolerancia Diario, el académico indicó que, si bien es cierto que Morena tiene altas probabilidades de mantener el poder en 2024, también lo es que después de esa fecha tendrá diversas fisuras.

Explicó que la fuerza partidista fundada por Andrés Manuel López Obrador está pagando la factura de no haber atendido su institucionalidad después del triunfo electoral que obtuvo en 2018.

Alonso Muñoz descartó que Morena Puebla corra el riesgo de perder la gubernatura en caso de que la dirigencia recaiga en manos de Claudia Rivera Vivanco.

Lamentó que la convocatoria para la renovación de los órganos directivos no ponga por delante a las bases o a los fundadores del instituto guinda.

“Más allá de las acusaciones que se han vertido, el partido no acaba de poner por delante su identidad, esencia y principios, más bien está colocando como prioridad una agenda político-electoral y un interés de ganar a toda costa, y cuando digo a toda costa es haciendo alianzas con personajes que contradicen sus estatutos”.

Descartó que Morena Puebla corra el riesgo de perder la gubernatura en caso de que la dirigencia estatal recaiga en manos de la exalcaldesa capitalina, Claudia Rivera Vivanco.

Lo anterior, explicó, porque en 2024 prevalecerá la narrativa de darle continuidad al proyecto lopezobradorista, lo que se traducirá en un apoyo de la ciudadanía en las urnas.

“He sostenido y lo sigo haciendo que sea muy posible que Morena pueda mantener la gubernatura, a pesar de la dirigencia estatal del partido y de los resultados del gobernador”.

Negó que la derrota electoral de Rivera Vivanco en 2021 pueda jugar en contra del partido, precisando que el segmento que no respaldó en ese entonces a la ex primera regidora de Puebla no se encuentra dentro del partido.

En otro orden de ideas, comunicó que no percibe hasta ahora algún perfil relacionado con el gobernador Miguel Barbosa Huerta para contender por la dirigencia estatal de Morena.