Los programas para estudiantes de CONACYT se mantendrán en el sistema, pero solo se van a otorgar becas a programas llamados prioritarios, relacionados con las líneas prioritarias del gobierno con atención a las necesidades sociales, afirmó la académica de la Dirección de Investigación y Posgrados de la Ibero Puebla, Laura Angélica Bárcenas.

“El cambio empezó desde que decidieron quitar el PNPC y volverlo sistema nacional de posgrados, porque eso genera que CONACYT ya reevalúe la calidad de los posgrados”.

El cambio que vino después es que los programas ya no postularían a sus propios becarios, sino que, los becarios harían el trámite para solicitar la beca.

Aclaró que, no se han quitado recursos en CONACYT, no de las becas, aunque a los SNI los han golpeado horrible, pero las becas para estudiantes han sido respetadas hasta este momento.

Junto a eso, CONACYT ya no evaluaría la calidad de los programas como lo hizo por años, sino sería la propia SEP la que lo haría.

“Eso cambia las dinámicas, porque ya está operando, ya los estudiantes solicitan ser becarios, pero para eso y ya deben estar inscritos en un programa que pertenece al sistema nacional de posgrados”.

Alertó que todos los programas del área económico administrativo posiblemente no tengan apoyos, porque se va a redistribuir, “pero no creo que haya disminución de las becas”.

Antes, no todos los alumnos de un programa eran becarios CONACYT, la mayoría sí, pero no todos, no podían tener el tiempo completo, trabajaban más de 8 horas, pero ahora todos los programas podrán ser becarios, porque habrá redistribución de los apoyos.

Lo anterior, dijo Bárcenas Pozos, presupone que también habrá más apoyos a estudiantes que quieran hacer una doble titulación, “no es que el estudiante lo quiera, sino que el programa tiene la opción de hacer una doble titulación”.

"Pero también pueden hacer una estancia en el extranjero, agregó, por eso, tendrán más apoyos para hacer estar cosas que antes estaban más limitadas y los apoyos se van a redistribuir”.

Sin embargo, dijo que, no se ha hablado de limitar a instituciones privadas, porque hay una distinción entre programas de universidades públicas y privadas.

“Eso nos hace pensar que harán una distinción con respecto a los becarios de unas y otras universidades, pero lo importante es que el programa esté justificado dentro de una de las líneas prioritarias que el gobierno estableció para la atención a necesidades sociales”.

Debe alarmar a los programas que no pertenecen a líneas prioritarias, pero más a los de las áreas económico-administrativas, que van a perder prácticamente todos sus apoyos.

“También deben preocuparse algunos programas de ingeniería que no justifiquen bien su pertenencia a alguna línea prioritaria, como los programas en educación están siendo muy cuestionados, por la forma en que ha proliferado y muchos de ellos no tienen mucha calidad y por eso están en la mira”.

Por eso, dijo, recibirá apoyo aquellos que justifiquen pertenecer a una línea prioritaria, pero Educación no es línea prioritaria explicita sino está dentro de otras líneas prioritarias.