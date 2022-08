El dirigente del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP), Gilberto Maldonado Maldonado, reconoció que esa corriente dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), está debilitada ahora mismo.

El líder del magisterio disidente del Estado de Puebla dijo que, reconocen la debilidad que tienen en el proceso de elecciones de dirigencias sindicales y en la movilización de los trabajadores de la educación.

Sin embargo, aseguró que, si hay maestros de las regiones que tengan aspiraciones y busquen conformar una planilla, por eso, están en condiciones de tender puentes con los maestros de los municipios del interior del Estado.

Reconoció que, con el trabajo que llevaron a cabo desde el año 2010 y a la fecha, tienen presencia en diferentes regiones de la entidad poblana y pueden motivar el verdadero cambio que esperan dentro del sindicato magisterial.

En todo el territorio estatal, dijo, donde hay presencia de trabajadores de la educación, hay personal que está inconforme con la forma en que dirigen las secciones poblanas del SNTE, la 23 y la 51, “urge que el SNTE se presente al servicio de la base trabajadora”.

Las fechas para el relevo en las dirigencias del magisterio se acercan, dijo Maldonado Maldonado, sin embargo, son contadas las voces que se mueven para organizarse en planillas.

Ante ello, advirtió que no se observa una figura que entre a la contienda, sin embargo, parece que, en las regiones hay disposición por entrar en la contienda electoral.

"Personalmente, me hago a un lado, porque no estoy adscrito a ninguna sección de jubilados, pero, el problema es que los jubilados ya no se atreven a levantar la voz y prefieren quedarse en su casa, hemos visto poca respuesta”.

Y aunque en general, reconoció que, ha bajado la presencia del movimiento magisterial disidente, el líder del CDMP, dijo que, eso se debió a la aparición de Morena y prefirieron dedicarse a eso, donde han ocupado espacios.

Ante eso, aclaró que, la disidencia magisterial del SNTE, no podrá ser absorbida por los grupos institucionales, “a los dirigentes no podrán doblarlos, pero a los que están en regiones distantes sí”.

Por eso, dijo, la disidencia magisterial no está muerta y mantiene un trabajo y coordinación permanente a través de una dirección política del consejo democrático magisterial poblano.

Los que no saben de unidad, aseveró, son los que caminaron en la misma vía dentro del charrismo sindical, por eso, rumbo al cambio de dirigencia, encuentra riesgo que puedan generarse ruidos entre la gente del mismo equipo, porque son varios los que quieren el cargo y solo llegará uno.

Por eso, no descartó que se puedan generar jaloneos y confrontaciones, porque con la finalidad de alcanzar el poder, dejan de caminar juntos y buscan consolidar sus propios intereses.

“Son los grupos que fueron de la mano y ahora jalan la cuerda. Es importante el llamado a la disidencia magisterial y a los maestros en general, es a que se levanten, porque es una etapa política, que activen a la gente joven y de reciente ingreso que desconocen la historia del SNTE y sus direcciones”, finalizó.