Las pugnas internas conforman una de las principales limitaciones de los gobiernos progresistas de izquierda en América Latina, indicó el Doctor Hugo González Paredes, investigador de la Facultad de Economía de la BUAP.

En entrevista para la emisora radiofónica de la máxima casa de estudios, señaló que un ejemplo del problema mencionado es lo que sucede en el partido Morena.

Señaló que los militantes y simpatizantes de esa institución política están teniendo enfrentamientos por la sucesión presidencial y de cara a la renovación de la gubernatura y otros cargos públicos.

Gonzalez Paredes señaló que desafortunadamente en los países latinoamericanos gobernados por la izquierda se ha impuesto un presidencialismo.

Estuvo de acuerdo en que los gobiernos de izquierda no han aprendido sobre sus errores en su primera ola en el poder, porque no se han percatado que el cambio empieza desde las bases y no desde las cúpulas.

"Por tal, se imponen candidatos, pero que no se identifican con las clases populares", expresó.

En otro orden de ideas, el especialista dijo que los gobiernos de izquierda también se enfrentan con la presión de la oposición, la cual es ejercida por las corrientes de derecha que obtuvieron grandes privilegios en el pasado.

"Entonces, utilizan los medios de comunicación y los poderes fácticos para atacar", expuso.

Acerca de otros elementos que limitan el margen de maniobra de las autoridades identificadas con la izquierda, respondió que la dinámica de países industriales como China, que los obliga a preservar el actual modelo económico, es decir, el neoliberalismo.

Sin embargo, el académico afirmó que los gobiernos de izquierda impulsan el desarrollo a través de sectores que antes habían sido privatizados.

A eso se suma, agregó, que exigen pagar impuestos a las grandes empresas, lo que ayuda a generar riqueza interna y reducir la pobreza.

Indicó que naciones como Bolivia y Colombia están echando mano de discursos más incluyentes, no solamente con sectores históricamente discriminados, sino también con la clase empresarial.

Respecto a las elecciones presidenciales que se celebrarán en Brasil, mencionó que en caso de que triunfe Lula, por primera vez habría gobiernos de izquierda desde México hasta el país sudamericano aludido.