"En la actualidad, la agenda de los partidos de oposición parece ser solo la de oponerse al actual régimen y creo que ahí está el gran reto", aseguró el académico de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), Juan Carlos Espina Von Roehrich.

“No es la agenda nada más del Partido Acción Nacional (PAN), sino de los otros partidos de oposición, para qué me propongo, para qué me propongo yo ante el electorado, cuál es mi proyecto diferente a la 4T”.

El politólogo de la UPAEP añadió que deben plantear estrategias más atractivas para el ciudadano y alentarlo a votar por esta alternativa democrática en lugar votar por la 4T.

“Esa parte puede romper el PAN, por el hecho de no ser oposición per se, es el gran reto, más que mantenerse unidos en las contiendas internas, es qué le ofreces al electorado, qué le ofreces a la ciudadanía”.

Espina Von Roehrich, dijo que, no solo eso tendría que ser el trabajo de la posible alianza entre los partidos de oposición, “saber que nos aliamos para qué”.

En ese contexto, el académico de la UPAEP afirmó que, si se van a aliar, deben saber para qué, cuál es la agenda que estamos buscando y cuál es la narrativa que le ofrecemos al electorado.

“Porque si es solo es para que no gane Morena, para que no vuelva a ganar El Peje, para que no gane la 4T, entonces el proyecto propuesto no es atractivo. Deben de pensar ¿qué vamos a hacer?... esto por esto y porque a ti te conviene, esta es el área más grande por donde tendría que trabajar más PRI, PAN y PRD para construir una alianza opositora”.

Y para llegar a ello, dijo Juan Carlos Espina, el PAN tiene que desarrollar un proceso interno que se da en un claro entorno diferente al pasado proceso interno para renovar la dirigencia municipal.

Sin embargo, el académico, reconoció que los partidos políticos que integran la alianza entran en un proceso de negociación desigual, porque el PAN es el que tiene el mayor posicionamiento.

Por eso, ratificó que cuando entren en las negociaciones, cada integrante de la posible alianza sabrá con qué “canicas” entra en los acuerdos, por eso, dijo que, el PAN tiene que convertirse en la fuerza política que aglutina al resto.

Sin embargo, dejó en claro que partidos de la posible coalición, no han sabido ser oposición y por eso, no puede ser visto como una opción pata la sucesión gubernamental.

Espina Von Roehrich, dijo que, los partidos políticos de la actualidad tienen serios problemas de fondo que tienen que resolver si quien ser tomados en serio.

"Hoy el entorno está para una oportunidad y un proceso que fortalezca más la institucionalidad del partido como tal", finalizó.