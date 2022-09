"Que la Guardia Nacional ingrese a las filas del Ejército, puede significar graves riesgos a un entorno democrático, es riesgoso que las fuerzas armadas tengan tanta participación”, afirmó el académico de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), Juan Carlos Espina Von Roehrich.

“El riesgo autoritario es alto con una cada vez mayor presencia de las fuerzas armadas en ámbitos que no son de su naturaleza, que no son de su razón de ser. Pareciera que no es una medida que se antoje eficaz hacia el futuro, en el combate a la delincuencia. Es una manifestación de una inconsistencia en el planteamiento que había manejado con mucha insistencia, el varias veces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador”.

El académico de la UPAEP señaló que AMLO fue tan claro en pocos temas como fue en este hecho en el que pretende dar mayor participación en temas de seguridad a las fuerzas armadas, "fue duramente criticado y señalado", aseveró.

"El dato del que hay que hablar es la inconsistencia con planteamientos anteriores del mismo AMLO que van en sentido completamente contrario a esta intentona de conformar a la Guardia Nacional dentro del esquema de las fuerzas armadas".

Añadió que existen una serie de inconsistencias, en ello, por lo que agregó, será un intento ineficaz.

“No se ha demostrado que la mayor presencia de las fuerzas armadas signifique una disminución de los índices de inseguridad o signifique una mayor eficiencia en el combate a la delincuencia organizada”.

El académico de la UPAEP advirtió que puede ser un riesgo que las fuerzas armadas tuvieran la tentación de generar algunas rupturas en el orden constitucional.

Por otro lado, aseguró desde el aspecto social, hay mayor riesgo en la eficiencia de los derechos de los ciudadanos con una mayor presencia del ejército en estos ámbitos.

"No se trata solo de la presencia del ejército en el ámbito constitucional ni del “status quo” político, sino la vigencia de las libertades y garantías individuales. La decisión sopesada desde la postura del senador Ricardo Monreal de resistencia dentro del grupo morenista, es un tema que hay que observar”.

En ese sentido, añadió que se tiene que revisar la actuación de los personajes involucrados, por lo que recalcó que se debe analizar que hay un problema de fondo que no ha sido salvado.

“Para que la Guardia Nacional pueda estar en el ámbito de las fuerzas armadas se requiere de una reforma constitucional y parece que se le está dando la vuelta ante la muy probable negativa que el Congreso aceptara esto como una reforma constitucional”.

Finalmente, reveló que se requieren dos terceras partes y se le pueda dar la vuelta a través de reformas legales, hecho que calificó de peligroso porque estas van a carecer de fundamento y van a ser endebles jurídicamente en el futuro.