Los sindicatos magisteriales tienen que garantizar el absoluto respeto a los derechos laborales de sus militantes, porque son reiterados los casos de violencia laboral, donde no se presenta una defensa total de los trabajadores de la educación.

A decir de la encargada de acción política del grupo de mujeres setepistas, Teofila Sánchez Carreón, la exigencia clara: el respeto a los derechos laborales.

Durante la primera asamblea estatal de mujeres setepistas, en la que se generó un documento dirigido al secretario general del SETEP, dijo, “hay una violencia institucional y laboral muy fuerte y en ocasiones nos encontramos entre la espada y la pared”.

Aseguró, los maestros tienen la misión de respaldar la misión de los alumnos y, por otra parte, tienen el ojo del padre de familia, que en ocasiones se presentan situaciones no gratas y las autoridades educativas te decapitan sin una investigación previa y sin escuchar.

Sin embargo, reconoció que viven con preocupación porque no cuentan con el apoyo al 100 por ciento de la representación sindical, “se nos ha abandonado, no nos han acompañado en ciertas circunstancias, se ha hecho en algún momento, pero no al nivel que es necesario y que se requieren en los tiempos actuales”.

Lo que exigen, es que haya una verdadera revisión de los casos, para que se desarrolle una investigación adecuada, “porque el argumento es que son culpables porque lo dice el padre de familia, por eso, pedimos que haya una mejorar en esa situación porque estamos vulnerados”.

Sánchez Carreón, aseveró, en el conflicto a veces no sigues los protocolos y las autoridades manejan muy bien ese tipo de circunstancias para lastimar a los maestros y para castigar.

Por eso, insistió en que, se redoble esfuerzo de la dirigencia sindical en situaciones de acoso, de ceses, de temas que lastiman a los maestros, sobre todo de las mujeres, “urge reivindicar la lucha a favor de los derechos de la mujer”.

“La mayoría de las sanciones, se aplican porque se dice en la ley, se dice en el papel, pero en el ejercicio cotidiano, se dan otro tipo de situaciones que lastiman, que laceran, que molestan, que denostan y que sobajan nuestra situación de mujer, de profesional, de madre, de esposa y de hija”.

La encargada de la acción política del grupo de mujeres setepistas, reiteró su llamado a las autoridades, para hacer viva la ley, entenderla, practicarla, llevarla al lugar de los hechos y vivirla en las acciones.

“Necesitamos una dirigencia que haga consciente al docente, al trabajador de la educación sobre qué hacer ante esos conflictos y a quien acudir para que los apoyen”.

Además, dijo que, será necesario asesorar, acompañar y dar seguimiento en este tipo de situaciones para que cuando se enfrentan, sepan defenderse y solventar ese tipo de acciones que viven a diario.

“Hoy, es importante trabajar por la equidad de género en todos los espacios, que seamos escuchadas, generar espacios para ser escuchadas, que la sociedad sienta de viva voz lo que sienten los docentes, que reflexionemos, que seamos empáticos y humano ante la situación que viven los trabajadores de la educación del Estado de Puebla”, finalizó.