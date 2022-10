Roberto Quintero Vega, vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla, recomendó a los estudiantes de la máxima casa de estudios que recién egresaron de sus carreras o licenciaturas, insertarse en el emprendedurismo.

"Sal de fiesta, equivócate mucho, rápido y barato", opinó.

En entrevista para Radio BUAP, explicó que el trabajar con emprendedores deja grandes aprendizajes, entre ellos, descubrir la pasión por lo que se hace e involucrarse con distintas áreas de una organización.

El vicepresidente del CCE señaló que la comunidad universitaria puede tener mayores posibilidades de crecimiento si se integra al mundo laboral desde el día uno de sus estudios.

Con base en lecturas de textos escritos por empresarios, indicó que los egresados no deben sentir miedo por su primera experiencia laboral.

"Tu desarrollo profesional no es lineal, no es flat, siempre vamos para arriba, pero tenemos valles. Si saliendo de la universidad no encuentras el trabajo o sueldo de tus sueños, no te preocupes, no es lineal", dijo.

Otra recomendación del empresario es saber que no necesariamente se debe de trabajar en algo relacionado con la carrera.

"Lo que estudiamos es el vértice para que hagamos lo que queramos, lo que se nos pegue la gana en la vida", expresó.

El vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial también sugirió buscar una plaza que apasione a los egresados, en la que estos se sientan útiles y eficaces.

"Que reconozcas en un acto de humildad que tú eres bueno para ello", acotó.

Por otra parte, comentó que la comunidad universitaria puede tener mayores posibilidades de crecimiento si se integra al mundo laboral desde el día uno de sus estudios, aclarando que no debe dejar de disfrutar su formación y sus espacios de recreación.

El líder empresarial también destacó que, una vez que se concluya la formación de educación superior, hay dos opciones para los egresados, siendo la primera de ellas el trabajar en un gran empresa para tener un panorama de su funcionamiento.

La otra opción es trabajar con un emprendedor a fin de saber de todo y sentir la pasión por un proyecto, personal o grupal.

Para finalizar, mencionó que después de adquirir experiencia en ambos espacios, y tras tener un ahorro, los egresados deben emprender sus propias compañías.