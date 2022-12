El COVID y sus cuates es el sexto libro de la doctora Lilia Cedillo Ramírez, Rectora de la BUAP, presentado este viernes en el Foro Ciencia UDG, en el marco de la 36 Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en el cual participaron, además de la autora, Jorge David Cortés Moreno, director de Librerías Universitarias de la BUAP, y Miguel Ángel Pérez Maldonado, director de la revista Unidiversidad.

Allí, la doctora Cedillo recordó sus inicios en la divulgación científica en un diario poblano en 2013 y el estilo desarrollado y plasmado en este libro, surgido a raíz de la pandemia, en el cual aborda con un lenguaje sencillo, pero sin descuidar el rigor científico, el tema del SARS-CoV-2 y sus relaciones con otros microorganismos –como polio o cólera-, así como medidas sanitarias para evitar su propagación.

Al tratar este virus causante de la actual pandemia, la doctora Cedillo enfoca diferentes aspectos de la biotecnología, vacunología y los avances científicos en el uso de herramientas moleculares y genéticas, hasta llegar al malo de la película: el SARS-CoV-2, un virus que a decir de ella “a unos no les hace nada, a otros los deja deprimidos, hasta diabéticos y mal del riñón. En definitiva, nos ha cambiado la vida”.

Con un lenguaje sencillo y pleno de humor, en este libro la doctora Lilia Cedillo Ramírez centraliza el problema que representa el citado virus y lo que hay alrededor. La importancia de la higiene, una alimentación saludable y el cuidado de la salud. A propósito del mundo de los bichos, dijo, este se parece mucho al de los humanos: crean armas para destruirse, pero también alianzas para su sobrevivencia. Llegan a ser promiscuos y se trasmiten información genética con una facilidad.

Editado por primera vez en 2021, el libro consta de 21 capítulos, entre estos “Agarren sus vasos de electrolitos, y ¡salud!” “El malo de la película”, “Hay de chorrillos a chorrillos”, “Los bichos no conocen de fronteras”, “Ojos que no ven, panza que no se apanica”, “Popo salami” y, ”Por fis, cuiden a sus hígados que sólo tienen uno”.

La doctora Lilia Cedillo Ramírez estudió la Maestría y el Doctorado en Microbiología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, del Instituto Politécnico Nacional; y realizó un posdoctorado en la Universidad de Alabama en Birmingham E.U. En la BUAP tiene una trayectoria de 40 años, en labores directivas, de docencia e investigación. Ha dirigido 27 tesis de licenciatura, 19 de maestría y 10 de doctorado. Ha publicado 55 artículos en revistas nacionales e internacionales, 12 capítulos de libros y 5 libros de divulgación científica sobre enfermedades infecciosas y la salud. Entre otros cargos ha sido directora del Instituto de Ciencias, vicerrectora de Extensión y Difusión de la Cultura, directora del Centro de Detección Biomolecular, y actualmente ocupa el máximo cargo: Rectora de la BUAP.