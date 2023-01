"En la zona metropolitana de la ciudad de Puebla, hemos tenido entre 5 y 6 días de calidad del aire muy mala y si continuamos con esta calidad del aire mala en los próximos días, será necesario decretar una contingencia ambiental", aseguró el profesor de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Desarrollo Sustentable de la UPAEP, Francisco Javier Sánchez Ruiz.

El académico de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) aseguró que, serán necesarias medidas más fuertes para evitar la contaminación en el estado de Puebla.

“Sí, serán necesarias en caso de que aumente la contaminación, aunque en los últimos años el histórico de Puebla no presenta anomalías ambientales de calidad del aire”.

En un comparativo, dijo que la contaminación de la zona metropolitana de la Ciudad de Puebla comparada con la Ciudad de México alcanza hasta el 45 por ciento, es decir, alcanza casi la mitad, pero aún así es muy mala calidad del aire.

Sin embargo, aclaró, los índices de ozono casi llegando a ser muy semejantes que la zona metropolitana de la Ciudad de México, lo que resulta preocupante.

El académico de la UPAEP agregó que Puebla no está preparada para dar banderazo al “Hoy no circula”, pero si lo llega a hacer el gobierno estatal todavía no está bien organizado para que pudiera ser una alternativa viable.

“Una de las alternativas puede ser concientizar a la gente y no utilizar de manera desmedida el automóvil y también utilizarlo lo necesario”.

Otra de las alternativas, propuso el profesor, es que la verificación vehicular sea obligatoria en el Estado de Puebla, “eso debe ser así, no debe de ser voluntaria”.

Además, señaló que, también se debe obligar a los que vengan como visitantes a que cumplan con la verificación y no dar el famoso pase turístico, “eso beneficiaría bastante”.

Destacó que, para los altos índices de contaminación, abona que hay un descenso muy prolongado de la presencia de viento en la zona metropolitana de la Ciudad de Puebla, por eso no se han disipado los contaminantes.

“Estos han venido con la ausencia de viento, por eso, si se llegara tomar medidas más extremas se debería tener un sustento histórico, pero no se tiene para que Puebla pueda considerarse que necesitamos el Hoy no circula o medidas más extremas para tener medidas ambientales”.

Sánchez Ruiz, consideró que la actividad del volcán Popocatépetl se ha visto incrementada en los últimos días y esto ha sido un parteaguas para que la calidad del aire sea mala, misma que ha estado emitiendo cantidades muy grandes de partículas, de pm2.5 y pm10, que son partículas sólidas de polvo o ceniza.

“Se han estado monitoreando las 5 estaciones del sistema de monitoreo de calidad del aire de la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla, que trabajan en ello y emiten las alertas por la calidad del aire”.

Finalmente, añadió que la mala calidad del aire se ve influenciada porque la gran mayoría de instituciones educativas ya regresaron a sus actividades con normalidad, lo que orilla a usar más el automóvil y generar mayores contaminantes.