La exsecretaria de Igualdad Sustantiva, Norma Pimentel Méndez aseguró que no ha sido notificada por supuestos actos de violación de derechos laborales contra una trabajadora del gobierno municipal de Puebla.

Refirió que las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, en ningún momento hace alusión a su persona, como la causante de los hechos.

Aseveró que, su nombre fue mencionado directamente en publicaciones de medios de comunicación, lo cual afirmó, mal informa a los ciudadanos.

“Siempre he sido respetuosa de las instituciones no he recibido ningún tipo de notificación, por parte de la comisión o por parte de ayuntamiento y justamente para ser respetuosa de esto, estoy a la espera”.

Ante eso, reiteró que, todo lo que se ha publicado está fuera de los documentos 29 y 30 de la Comisión de Derechos Humanos que fueron publicados.

Enfatizó que está esperando que llegue algún documento donde se haga mención directamente de los hechos que se vivieron, así como llegar a las acciones jurídicas que conlleven las investigaciones.

En este sentido, dijo desconocer quienes estén realizando los señalamientos, ya que se habla de que son puras denuncias anónimas, comentó que ella está a disposición de las autoridades en caso de que se demuestre su culpabilidad en torno a este tema.

“Leí los documentos expuestos por la comisión, sin embargo no dicen mí nombre, sin duda si mencionan a la dependencia en la que participé como titular, los tiempos coinciden con mí estancia y mí permanencia, sin embargo no se me acusa directamente de algo que se realizó”, dijo.

Comentó que tampoco en estas recomendaciones se tiene asentado cada uno de los hechos que se han hecho públicos, es decir todas las agresiones verbales que se realizaron o amedrentaciones contra el personal de Igualdad Sustantiva.

Finalmente, afirmó que si ya hubiera determinado su responsabilidad, ya hubiera sido notificada y estaría solventando el tema sin complicaciones.