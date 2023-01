El problema del saneamiento del agua en el municipio de Puebla genera alerta social, porque solo una de las cinco plantas tratadoras de agua existentes funciona de manera adecuada, dos más funcionan a medias y dos más están inservibles.

Lo anterior, lo aseguró el litigante Julio Santos Lozano, académico del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), quien destacó que, el servicio es responsabilidad de la empresa Agua de Puebla para Todos, quien debe mejorar el servicio porque tiene a su cargo la concesión.

Y es que, en el municipio de Puebla, se cuentan con cinco plantas tratadoras de agua, que tienen una capacidad de 620 litros por segundo, pero solamente se tratan 280 litros por segundo, lo que representa poco menos de la tercera parte del total de la capacidad que tienen esas plantas.

Cabe mencionar que, las plantas tratadoras de agua del municipio de Puebla son las de Parque Ecológico, de Atoyac Sur, de San Francisco, de Puebla Alseseca y Barranca del Conde.

Ante eso, dijo que, el tema del saneamiento de las aguas no se ha cumplido por parte de Concesiones Integrales y es un compromiso que se tiene dentro de la concesión.

Esta situación trasciende a una contaminación del medio ambiente y es un tema bastante delicado, por eso, el movimiento ciudadano es acertado para exigir que retomen este tema y que se llegue a la conclusión de dar por terminada la concesión, de rescindir esta concesión.

Y aunque no hay un contrato perfecto, no existe un contrato perfecto, el abogado poblano dijo que, la concesión tiene sus cuestiones debatibles que sí pueden originar la terminación anticipada de la misma o buscar otra figura para dar por terminada ese contrato.

Lo cierto es que, aseveró, la empresa Concesiones Integrales no ha cumplido, sobre todo en el saneamiento del agua, “las bombas y lo que tiene que ver con el saneamiento no funciona, no sirve y en ese tenor no ha cumplido”.

Santos Lozano, agregó que, los precios del agua son avalados por el Congreso del Estado de Puebla y ahí tenemos un problema mayor porque los representantes del pueblo son los que dañan a la sociedad.

Por eso, aseguró que, la campaña de recolección de firmas para la desprivatización del servicio del agua abona a favor de la sociedad, “hemos venido luchando para lograr la remunicipalización del servicio del agua y para la terminación de la concesión para concesiones Integrales”.

Dijo que, son compromisos que se ha hecho por distintas administraciones tanto del Estado como del municipio, “la última fue con las autoridades de ambos órdenes de gobierno, que se comprometieron, de manera conjunta, a llevar a cabo la remunicipalización”.

Agregó que, eso se puede conseguir con la terminación, la recisión de la concesión otorgada a Concesiones Integrales, que utiliza el nombre Agua de Puebla para Todos.

“Es urgente la remunicipalización del servicio porque los abusos son constantes, es excesivo el cobro que se hace y el destino de los recursos no se encuentra definido”.