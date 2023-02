Al asegurar que los ayuntamientos deben mantener y mejorar la apuesta por un transporte público de calidad, el urbanista de la Ibero Puebla, Francisco Valverde Díaz de León, aseguró que los gobiernos de las ciudades pierden el tiempo en construir infraestructura para el automóvil.

“Sin duda, la apuesta por el transporte público de calidad y seguro es la salida a lo que hoy se está convirtiendo en un conflicto y en una dificultad en la gestión de los municipios”.

El problema, aseveró, es que cada vez más, el presupuesto municipal está encaminado a seguir manteniendo una infraestructura que no tiene futuro, que es la del vehículo particular.

Ante eso, aseveró que, no tiene nada en contra del vehículo particular, que es cómodo, seguro y con muchas ventajas, pero no es una alternativa para la mayoría de la población.

“Creo que el gobierno debe de poner los ojos y las necesidades de la mayoría de la población, que anda en transporte público”.

El catedrático investigador de la Ibero Puebla dijo que, tenemos un modelo que se extiende sobre el territorio, a tal grado que, por ejemplo, los proyectos como Audi o Cola de Lagarto están muy lejos y son parte ya de la zona metropolitana.

Lo anterior, debido a que, existen intercambios y procesos de movilidad que más de productos-gente, estos puntos se presentan de tal manera que en la ciudad no se obtiene una racionalidad, dentro del punto.

Dijo, “en 20 años vamos a estar hablando de una zona pavimentada y edificada, pero no se tiene una ciudad modelo”, por eso, se debe racionalizar ese modelo que tenemos y buscar las alternativas.

Valverde Díaz de León, afirmó que, la alternativa es procurar que las distintas zonas y áreas de lo que ya tenemos, fortalezcan los equipamientos, de tal manera que la gente no tenga necesidad de moverse mucho para lograr equipamientos como abasto educativo, servicios públicos y equipamiento ecológico.

Este conjunto de equipamientos tendría que estarse produciendo en la ciudad, de tal manera que, la gente no tenga que moverse ni desplazarse tanta distancia o con tanto tiempo.

Para ello, dijo Francisco Valverde, se requerirá, además, que el tránsito sea de un sistema de ciudad que pueda facilitar el traslado y sea mucho más eficiente de lo que tenemos ahora.

Se debe pensar en un espacio estructurado que puede ser utilizado con seguridad y eficacia por el mayor número de personas, sean pobres o no, sean discapacitados o no.

“Por ejemplo el tema de las mujeres, lo que sufren las mujeres y unas vivencias espantosas en la movilidad, es interesante porque la mayor cantidad de gente se mueve en transporte público y son las más agredidas”.

Lo que falta, aseveró, es que, un presidente municipal y un gobernador decidan que van a entrarle al tema de la movilidad, porque esa vía va a ser muy exitosa.

“Hay que pasar de un plan ordinario un plan extraordinario centrado en la oferta, creo que tenemos que generar posibilidades a los que nos movemos en la ciudad y alternativas, eso es lo que podría funcionar bien”.