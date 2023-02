En la ciudad de Puebla, solo tenemos 5 parques que son altamente funcionales en términos ecológicos, por eso, resulta urgente impulsar políticas enfocadas al mantenimiento y mejora ecológicas.

Entre esos parques se encuentran, el parque ecológico, el parque del Arte, la laguna de Chapulco, la laguna de San Baltasar, Flor del Bosque y el parque de Amalucan, que tienen funciones de salud para las personas, hasta con recreación y económicas.

Para el académico Romeo Alberto Saldaña Vázquez, del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente (IIMA) de la Ibero Puebla, la disponibilidad de áreas verdes públicas es baja, aunque no puedo dar un dato preciso.

Recordó que, por la clasificación que tiene el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) de áreas verdes “hay un montón”, hay más de 300 polígonos que se consideran de áreas verdes.

“En términos generales la calificación es baja en cuanto espacio público, porque hay áreas verdes y terrenos que tienen alguna vegetación, de acuerdo con los últimos datos generados por el municipio de Puebla”.

Sin embargo, dijo que, desde el punto de vista del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente de esa casa de estudios de la Compañía de Jesús, analizado con estudiantes, esas áreas verdes o son áreas verdes de uso público o no tiene una función integral.

Y es que, recordó que, INEGI tiene en sus parámetros de la forma en que analiza un área verde puede poner un camellón, que no tiene una función integral de lo que es un área verde, es, simplemente, un espacio para dividir y aunque le pongan algunas plantitas eso no cumple y no tiene una función económica, social ni cultural, tan relevante como un parque público.

Reiteró que, entre esos parques, que son verdaderos espacios verdes para la ciudad capital, se encuentran el parque de la niñez, el parque ecológico, la laguna de Chapulco, la laguna de San Baltasar, el parque Flor del Bosque y el parque de Amalucan.

Sin embargo, reiteró Saldaña Vázquez, en el municipio de Puebla se calcula que, alrededor del 40 por ciento de la superficie del territorio tiene área verde, “podemos decir que estamos a todos dar, que estamos muy bien, pero ahí entran camellones, lotes baldíos”.

Dijo que, se trata de terrenos que no brindan una función más allá de coberturas vegetales, de infiltración del agua y de captura de carbona, no son otras funciones.

En áreas que son grises estamos bien, pero falta reanimar estos espacios para que tengan otras funciones o den más funciones de las que le dan ahora mismo.

El investigador del IIMA de la Ibero Puebla, dijo que, hay otros municipios de la zona conurbada que tienen vocación agrícola, como son cultivos, de temporada o permanente, por eso, “hay que ir más allá, a otro tipo de funciones que nos puedan dar, hacerlo accesibles para todos”.