En los 50 municipios de Puebla, en que se generó la alerta de violencia de género en 2019, solo uno ha cumplido a cabalidad, de acuerdo con el último reporte, reveló la responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género de la Ibero Puebla, Ana Gamboa Muñoz.

La especialista del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) señaló que Puebla tiene una falta de actualización en cumplimiento de la alerta de violencia de género.

“El último reporte del grupo interinstitucional de seguimiento de la alerta de violencia de género mencionaba que de las 45 medidas de atención se había cumplido una en su totalidad”.

Dijo que hasta hace unos días, no había una actualización y esto genera preocupación, pues se declararon 50 municipios y de acuerdo con los indicadores y los informes, 70 por ciento donde ocurren los feminicidios tenía alerta de violencia de género.

"Eso es importante porque se esperan datos más certeros, porque hay municipios donde está la alerta y donde se hayan los cuerpos, sigue siendo importante".

Añadió que la página de internet no está actualizada y por tanto, para estas acciones, hace un mes, el gobernador Sergio Salomón Céspedes convocó a distintas secretarías sobre atender de manera focalizada y pedir un informe de la forma en que, esta violencia está siendo atendida.

Cabe mencionar que, el mandatario poblano se mostró confiando en el trabajo que llevan a cabo para levantar la alerta de violencia de género.

Para Gamboa Muñoz, es importante que vaya en consonancia o paralelo con estas medidas, porque si no se evalúa no hay posibilidad de que los recursos para la alerta de violencia de género estén funcionando para cumplir su objetivo.

"Pensando que estos mecanismos de acciones urgentes son de carácter temporal, por eso, no es que no funcione la alerta de violencia de género, como un mecanismo sino más bien es en la forma en cómo se llevan a cabo estas acciones y que si no hay un seguimiento importante de evaluación y un diagnóstico va a seguir sin funcionar".

Ana Gamboa, destacó que, un elemento importante del enfoque de derechos humanos en la participación de la población, donde las familias de las víctimas de feminicidios que, en diversas situaciones económicas y geográficas han tenido que buscar respuestas institucionales.

Finalmente, explicó que se debe considerar la pluralidad de voces de familiares de víctimas de feminicidios para cumplir con este elemento esencial del enfoque de derechos humanos.