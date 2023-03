La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo, aseguró que el convenio firmado con la Universidad de Oxford es un gran avance para la casa de estudios, debido a que está catalogada como una de las 10 mejores del mundo.

Detalló que principalmente se tendrá acercamiento con el Instituto Jenner que es parte de la institución inglesa, ya que fueron los creadores de la vacuna AstraZeneca y se busca que estudiante de Biomedicina y Ciencias Químicas puedan apoyar en algunas investigaciones en periodos cortos o largos.

Explicó que el convenio especifica que la BUAP, les pagará la estancia, es decir, la renta del lugar donde vivirán durante un verano, semestre o por un año que son los periodos previstos dependiendo del grado que cursan y la institución extranjera apoyará con las colegiaturas, insumos y materiales que utilizarán.

“No nos van a cobrar ningún tipo de colegiatura, ni cuota y les van a proporcionar a nuestros maestros toda la capacitación que ellos requieran, a ellos y a los estudiantes les van a proporcionar los reactivos, el uso del equipo que es de primer nivel. Este no es un logro menor, debido a que cada estudiante que paga en la Universidad de Oxford atribuye por sus estudios un millón de pesos anual, no es un logro pequeño que nuestros estudiantes no paguen nada”.

Refirió que los estudiantes de posgrado se van con sus becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), pero la máxima casa de estudios le otorgará un estímulo o incentivo que serán los boletos de avión y un monto económico que les ayude, asimismo se les pagará la renta del departamento, ya que las rentas son carísimas.

La especialista en microbiología comentó que estos estudios ayudarán para la investigación en materia de virología, microbiología, pero sobre todo se tendrán avances en materia de estudio del cáncer, debido a que ellos están con la investigación de algunas marcas que sirven para el tratamiento de esta enfermedad.

En este sentido, enfatizó que dentro de diversas investigaciones dentro del Instituto Jenner hay investigadores mexicanos que abren la posibilidad de que estudiantes poblanos puedan apoyarlos en estudios que realizan en diferentes materias, con la finalidad de que puedan especializarse y conocer procesos que han ayudado a desarrollar temas de interés para la medicina mundial.

Cedillo Ramírez enfatizó que con esto se muestra el interés de la BUAP de tener estudiantes con herramientas necesarias para desarrollarse en el ámbito profesional de la mejor manera, pero sobre todo que puedan ser parte de grandes investigaciones que beneficien a los ciudadanos no solo mexicanos, sino de todo el mundo.