La Dirección de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla invitan a la “Donación Altruista de Sangre".

El evento altruista se realizará el 22 de marzo, en un horario de 08:00-11:00 horas será el registro de candidatos, para que el proceso de donaciones sea de 11:00 a 13:30 horas en el Lobby del Auditorio Julio Glockner, en un acto de donde se genera esperanza para personas que necesitan de una transfusión.

El documento emitido por sector salud especifica que si los estudiantes acuden a donar después de las 8:30 horas tendrán que consumir jugo de frutas, verduras, agua, los alimentos que no se deben consumir son jugo de zanahoria, ni betabel, así como debe ser nulo el consumo de lácteos o grasas.

En el momento del registro los interesados deben presentar identificación con fotografía que puede ser la credencial del INE, Licencia para conducir, pasaporte o constancia de identidad, que serán los documentos válidos.

Las personas que podrán donar sangre deben contar con los 18 años y hasta los 65 años cumplidos, quienes deberán llevar no más de 8 horas de ayuno y mínimo 6 horas dormidas.

Otras recomendaciones son: un día antes de la donación no se puede consumir en excesos grasas y lácteos, así como las mujeres deben pesar 55 kilogramos o más, no estar embarazadas o lactando y no haber sido intervenidas quirúrgicamente o largo en seis meses por lo menos y hombres deberán pesar 52 kilogramos o más.

Para hombres y mujeres no podrán donar si cuentan con una perforación o tatuaje con menos de un año de su realización, en caso de que cuenten con perforaciones en boca, nariz o genitales, se tendrán que retirar 72 horas antes de la donación, ni consumir alcohol en las últimas 24 horas.

La BUAP solicita a la comunidad educativa a presentarse sin síntomas de gripe, tos, catarro, diarrea, alergias o fuegos labiales, con la finalidad de que la donación sea segura, debido a que con esta acción estarán ayudando a otras personas a tener una mejor calidad de vida.

En este sentido, piden estrictamente que los donadores no hayan tenido contacto reciente con personas que tengan el virus de Sars-Cov-2 o estar vacunados recientemente contra covid-19 ya que en ambos casos tendrán que espera 14 días para realizar la donación.

La máxima casa de estudios del Estado de Puebla refrenda su compromiso de apoyar a los ciudadanos de los grupos vulnerables, así como de fomentar los temas de prevención y una vida saludable para tener una mejor sociedad para todos los poblanos.