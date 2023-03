En el combate a la inseguridad no hay coordinación entre los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, al contrario, se observa cómo se van aventando la bolita. Para el responsable del área de Seguridad y Justicia del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Ibero Puebla, Tadeo Luna de la Mora, ahora actúa la Guardia Nacional, pero antes, todo el poder era para al ejército, para las fuerzas armadas.

En términos generales, dijo, se ha tenido prácticamente, en el olvido el fortalecimiento de las instituciones civiles, sobre todo las policías municipales y ni qué decir de las policías de los municipios más pequeños, que son quienes cuentan con menores recursos.

Es esta doble dimensión, por un lado, hacen creer que, la seguridad es un tema nacional, que le compete a la federación, con el fortalecimiento de instituciones como la Guardia Nacional, y que tienen como consecuencia que las autoridades estatales y municipales, muchas veces se desentienden, porque ya creen que le compete al otro orden de gobierno.

Lo que encuentra, dijo, al menos a nivel local, es que hay poca comunicación entre las corporaciones, por ejemplo, “cuando hicimos la investigación sobre linchamientos, le preguntamos a las policías municipales y estatales cuántas veces han aplicado el protocolo de actuación en caso de linchamientos y daban información que la otra desmentía”.

Por eso, dijo, “las instituciones municipales respondieron que había estado la policía estatal en algún evento, y la policía estatal no tenía registrado que habían estado en ese evento, entonces es una falta de coordinación”.

Luna de la Mora, señaló que, basado en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) lo que observan es una disminución de la delincuencia, “pero es muy ligerita”.

Por ejemplo, el último año, el índice de homicidio y la tasa de delincuencia en general ha ido bajando, pero falta ver su comportamiento, “esa disminución se debe en parte al encierro causado por la pandemia de Covid-19”.

Ya a partir del año pasado, vemos que empieza a aumentar o nivelarse en términos generales los delitos, pero, aun así, el bajón del encierro fue tanto que la tendencia en términos generales es hacia abajo o sin cambio

“A nivel Estado de Puebla, la tendencia de la tasa de homicidios permanece prácticamente intacta en los últimos años, ni para arriba ni para abajo, esto nos habla de una mala política criminar, porque no es que esté normalizado, permanecen al mismo nivel, pero son niveles muy altos de delincuencia”.

No porque no suba significa que estamos bien, sino que, permanece alto, sea al mismo nivel, pero altos, por eso, las estrategias contra la delincuencia y para la prevención no han sido lo suficientes.