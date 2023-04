El candidato a secretario general del SETEP, Reynaldo Mora Ibarra, denunció que en la actual gestión del dirigente Gonzalo Gutiérrez Gómez, existe una total falta de representación y defensa sindical de los trabajadores.

“El sindicato no los acompaña, no los defiende y los trabajadores enfrentan sus problemas laborales completamente solos”.

En su caso, recordó, lo señalaron de cometer algunas anomalías, por lo que, recurrió a la dirigencia del SETEP para ayudarlo, pero recibió negativas, “lo enfrenté solo, la dirigencia no me brindó el debido acompañamiento, pero se me exoneró de cualquier señalamiento”.

Verse solo en ese proceso, dijo, fue el gran motor que lo movió a defender, incansablemente, a los trabajadores del gremio, “ya nadie tiene que vivir con miedo y temor y estar en riesgo de perder su trabajo”.

Sin embargo, dijo que, ante esos actos ilegales, no se puede hacer nada en contra de la verdad, por lo que, ganó el proceso y ahora puede competir para devolver certeza y certidumbre a los trabajadores del magisterio.

En rueda de prensa, el candidato a secretario general del SETEP, firmó sus compromisos de manera pública, cuyos contendidos compromete la defensa jurídica permanente para todos los agremiados, finanzas sanas y cuidado de los fondos sindicales y respeto para todos los agremiados, “no más violencia contra las mujeres y defender a los jubilados”.

Asimismo, encabezará las gestiones para logras más beneficios para los setepistas, lo anterior, con un plan estratégico para lograr más horas para los que menos tienen, además de capacitación y modernización.

Mora Ibarra, ofreció, además, el rescate de loa tradiciones y celebraciones y lograr la recuperación de eventos dignos para todo en magisterio estatal del SETEP.

En la presente gestión dentro del SETEP, dijo el candidato a dirigente, se han ido muchos trabajadores a la sección 51 del SNTE, porque sienten que no son representados.

Sin embargo, dijo que, una vez que tome el cargo se harán los planteamientos necesarios para lograr que muchos de ellos vuelvan al sindicato.

Dentro de sus compromisos, dijo, buscará regresar, de inmediato, la defensa y representación de los agremiados y para ello, va a construir una barra de abogados laborales que, estén a disposición de los sindicalizados.

Lo que busca, dijo Reynaldo Mora, es que, los integrantes del SETEP tengan el respaldo de un especialista laboral que, los acompañe y los represente, porque ahora mismo no tienen ese apoyo que, es elemental para un sindicato.

Sobre los fondos sindicales, sobre todo el de ahorro, dijo que la cuenta estaba mancomunada, sin embargo, ahora solo está a nombre una persona, por eso, existe el riesgo de que, esos fondos no alcancen el retiro del trabajador o para sus familiares en caso de fallecer.

En el SETEP, alertó, han intentado hacer una caja chica, sin embargo, dijo que, desde ahora, pide que se apliquen auditorías externas para asegurar que los recursos de los trabajadores estén bien cuidados y asegurados.