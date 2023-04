Ante los problemas generados por la guerra ruso-ucraniana y como consecuencia, la caída de la economía mundial va a seguir disminuyendo la producción local y por lo tanto la disponibilidad local de alimentos disminuirá y elevará su costo.

Ante eso, el coordinador del Observatorio de Salarios de la Ibero Puebla, Miguel Calderón Chelius, dijo que, la inflación alimentaria se mantendrá, por lo menos, hasta finales del año.

Cabe mencionar que, la inflación alimentaria es el incremento en los precios de la canasta básica, que pega en el bolsillo de los ciudadanos a la par de la inflación en la economía.

Para el académico de esa institución, la importación de alimentos no se puede hacer a un costo bajo para moderar la inflación, “solamente se va a poder hacer para garantizar la disponibilidad de los alimentos, pero no para bajar el precio de estos”.

Por eso, acotó, es esperable que, lo que resta de este año la inflación alimentaria continúe, “no es que no haya productos, no es que no se puedan hacer llegar, pero van a llegar a precios altos”.

Qué quiere decir esto, cuestionó, que va a haber una afectación en los costos de los alimentos.

Sin embargo, dijo que, se puede tener la esperanza de que se regularicen las lluvias, de que llueva más y eso podría amortiguar, pero se prevé una dinámica de baja disponibilidad de alimentos y de la necesidad de importarlos y por tanto de un componente inflacionario alimentario importante en este año.

“No creo que en el resto del año mejore la situación significativamente como para que viéramos una baja en el costo de los alimentos, lo que, además, es una dinámica internacional”.

Calderón Chelius, recordó que, todavía tenemos los problemas locales, pero además a nivel internacional, por ejemplo, la producción de trigo en Europa se ve disminuida, por tanto, el costo del pan a nivel internacional va a subir y eso afectar a México también.

“Ya lo veíamos desde el año pasado con un proceso inflacionario muy importante por los fenómenos a nivel internacional inflacionario en general”.

El coordinador del Observatorio de Salarios de la Ibero Puebla recordó, por ejemplo, en el caso de la guerra con Rusia, resulta que ese país es de los principales productores de fertilizantes, por eso, ahora tiene menos facilidad de llegar.

Por eso, no es una afectación solo en México, sino en todo el mercado de alimentos a nivel mundial, entonces, en una situación normal una baja en la producción de alimentos a nivel local se puede cubrir con un aumento de importaciones en algunos momentos.

“Por ejemplo, cuando ha subido en exceso el limón o el huevo que abren la frontera, entran productos y moderar el precio y para garantizar el abasto, pero ahora hay un problema de desabasto a nivel internacional”.

Miguel Calderón, dijo que, la parte positiva es que, en la estructura disruptiva del mercado en México, “no creo que vayamos a presenciar el fenómeno de escasez propiamente, de encarecimiento sí”.