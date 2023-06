Entre las tres causas que deben presentarse para que se puede poner un negocio en una comunidad, destacan dar seguridad a los habitantes, condiciones de educación mínimas y servicios de salud adecuados.

El analista económico de la UPAEP, Anselmo Chávez Capó, aseveró que, si no se tienen esos tres elementos la gente se va de la formalidad a la informalidad.

Cabe recordar que, en su reciente análisis para Intolerancia Diario, reveló que, de acuerdo con los indicadores del INEGI el Estado de Puebla se coloca en 69.3 por ciento de informalidad laboral, que la ubican con 14.3 por ciento sobre la media nacional, que alcanza el 55 por ciento.

Ante eso, reveló que, la tasa de informalidad en todo el territorio nacional se ubica alrededor del 55 por ciento, pero para el Estado de Puebla el espectro es más amplio porque lo que enfrentamos son problemas con las cadenas de producción.

Y aunque el gobierno en turno, federal, estatal y municipal es directamente responsable de fomentar el empleo y son, por tanto, parte de las cusas de la informalidad, porque, si bien no genera empleo debe dar condiciones para lograrlo en las mejoras circunstancias.

Los gobiernos tienen que, hacerlo tan evidente que, aunque no tienes el entorno de seguridad, salud y educación, pero tienen políticas adecuadas, por eso. la gente se va para la informalidad.

Dijo por ejemplo que, los Estados de Querétaro y Guanajuato tienen muy bajo nivel de informalidad, porque hay mucho empleo formal.

Entonces, dijo Chávez Capó, qué pasaría si el gobierno apoyará al Estado de Guanajuato porque no lo ha estado apoyando al 100 por ciento tuviera los mismos niveles de Querétaro, el resultado es que para allá se está yendo la inversión.

En ese escenario, dijo el académico de la licenciatura en Administración Financiera y Bursátil de la UPAEP, la gente busca tener la seguridad y se va para allá y ahí lo vemos, dijo.

Por lo tanto, si se diera la seguridad de que no te van a robar y no te van a quitar tus cosas, porque se dice que no va a haber expropiación, pero los contratos creados en otras condiciones que no son desde el punto de vista del gobierno actual, así lo permiten.

Y son creados en otras condiciones, que son inadecuadas, “porque cambió la Constitución, cambiaron las leyes y me quedo con eso o simplemente lo saco de la formalidad”.

Anselmo Chávez, dijo que, sabemos que Puebla depende en una parte muy importante del sector automotriz que, si bien está avanzando, es urgente generar una mayor cantidad de ingresos.

Y es que, señaló, que no tengamos la cadena de producción integradas ha ocasionado mucho desempleo, sobre todo en Puebla y por eso la gente se mueve del sector productivo a la informalidad, porque, aunque tengamos un ingreso razonable, en el que, el 75 por ciento de la gente recibe entre 1 y 3 salarios mínimos, no es suficiente y la gente opta por la informalidad.