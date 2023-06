"El dato del INEGI de que Puebla alcanzó el 69.3 por ciento en la informalidad, coloca a la entidad federativa en el quinto lugar nacional, entonces tenemos un problema importante en términos de la estructura laboral y económica del Estado", afirmó la coordinadora de la licenciatura en Economía y Finanzas de la Ibero Puebla, Mar Estrada Jiménez.

En entrevista con Intolerancia Diario, expuso que esos son datos bastante alarmantes porque están por arriba de la media nacional.

"Conforme mejor esté la estructura laboral de un lugar vamos a tener mayor estabilidad económica".

La especialista explicó que la informalidad laboral tiene muchos efectos en la economía a nivel macro como a nivel micro, a nivel de las personas y de las familias, porque no va a alcanzar el ingreso familiar.

Por ello, dijo que, en el empleo informal no tienen prestaciones y el ingreso se ve deteriorado porque tienen que destinar parte de su ingreso para pagar esos servicios, además de servicios médicos y la construcción de la vivienda, “todos los servicios que tendrían en un empleo formal”.

Sobre esta parte de la flexibilización laboral, dijo, ha afectado muchísimo a los que trabajan dentro del mercado informal, sino también dentro del mercado formal donde se han deteriorado los salarios, pero en el primer caso, es todavía peor porque no tienen la seguridad del trabajo ni de los ingresos.

"Sufren mucha inseguridad y hay quienes están empleados de manera informal dentro del sector formal, y esto nos da estadísticas altísimas para Puebla”.

Estos datos comparados en los municipios y nacional indican que, Puebla es uno de los estados más pobres del país y esto va relacionad con la alta informalidad que se vive.

"Vamos a tener mayor informalidad en las ciudades más grandes y conforme van siendo más pequeñas esto se disminuye, lo que genera afectación para el Estado en términos económicos".

Los principales responsables de la informalidad se traducen en un problema estructural en el país, en datos históricos, por ejemplo, reveló que este gobierno federal ha quedado mucho a deber en términos de la flexibilización laboral.

"Seguimos con la misma estructura y en términos de la política industrial, en que somos un país complemente dependiente de la inversión extranjera directa, es decir, que no produce casi nada y eso a largo plazo sufre las consecuencias al tener una economía muy débil y no se ha hecho nada en ese sentido".

Eso es la causa estructural a nivel nacional, apunto Estrada Jiménez, además que, la capital poblana es la que presenta la mayor informalidad y para combatirla no se ha hecho mucho.

La académica de la Ibero Puebla dijo que la política económica se maneja a nivel nacional y es la que se establece para todos los Estados, por eso, existe una fiscal y monetaria, los impuestos, las tasas de interés se maneja a nivel macro.

“En los Estado no existen políticas específicas que hagan, no se ha hecho nada en términos locales para abatir este problema, no se invierte y no es un tema estructural a nivel nacional”, finalizó.