"En la pasada elección del Estado de México es posible que Movimiento Ciudadano haya jugado como partido bisagra, que prefiere no dividir más el voto de la oposición”, afirmó la politóloga de la UPAEP, Claudia Ramón. En entrevista con Intolerancia Diario, expuso que todavía está abierto el dato de la relación de Dante Delgado Ranauro con el grupo Atlacomulco, “si esa relación es cierta también es un elemento para entender por qué Dante Delgado no presentó candidato, para no dividir el voto de la oposición".

"Lo vemos a nivel nacional y en el Congreso, y esto es algo muy interesante porque un partido bisagra por sí mismo, puede que no tenga mayor relevancia, pero en la medida en que puede sumar coalición le da trascendencia".

En ese sentido, explicó que se debe ver hasta qué punto seguir, porque dependerá de la fuerza que tenga el partido político, pues podría ser un chantaje.

La académica de la UPAEP dijo que, en ese sentido, representa un plan estratégico rumbo al 2024, porque en la pasada elección del Estado de México, su estrategia fue jugar, pero sin jugar, “está jugando, aunque no participar es una decisión”.

“En política decimos que hasta cuando no actúas, cuando dejas de actuar es una decisión, también juegas, por eso decidieron no entrar a la contienda, pero no están dejando de jugar, al contrario, en un juego y sobre todo es un juego de estrategias, jugar les puede redituar, pero no jugar puede ser mejor para ellos”.

Señaló que todas las acusaciones presentadas durante las campañas, son lógicas porque Dante Delgado acusa a Morena de haber pactado la entrega del Estado de México a cambio de impunidad.

Por su parte, Alejandro Moreno acusó a Movimiento Ciudadano de ser palero, “pero MC hizo un análisis de como se venía la intención del voto en el caso del Estado de México y si revisan los datos, basado en las encuestas se observa que MC venía perdiendo la intención de voto”.

Ramón Pérez dijo que esa puede ser una de las razones por la que decidió en una visión estratégica no lanzar candidatos y concretar sus fuerzas para el 2024.

“Y dejar que las dos grandes fuerzas se den con todo y una vez eso, aprovechar esto para posicionarse como una opción verdadera y real frente a estas dos fuerzas”.

"Lo que vimos fue un enfrentamiento de dos grupos, el grupo Atlacomulco, que es del PRI, y por otro lado el grupo Texcoco, que apoya a Delfina Gómez, “esto ha generado otra dimensión, porque no ví entregar el Estado de México por entregarlo”, finalizó.