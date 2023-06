La actitud del presidente del país Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por mantener el control de las instituciones y de los poderes del Estado refleja que busca romper los límites entre ellos al polarizar, descalificar y desinstitucionalizar, reveló la analista política de la UPAEP, Claudia Ramón Pérez.

En entrevista con Intolerancia Diario, la politóloga explicó que esto no es algo nuevo, pues el hecho de que un presidente controle las mayorías en el Congreso de la Unión se vivió en la extensa etapa del PRI.

"La cuestión, es el estilo personal de gobernar, porque al final de cuentas, aún cuando se rompían los límites, había división de poderes que estaba presente, los poderes se respetaban y se contenían”.

De acuerdo a Claudia Ramón, el problema ahora es que el discurso se ha violentado de tal manera que polariza, descalifica y desinstitucionaliza, generando una concentración de poder en una persona, pero que, puede parecer de manera caprichosa.

“El fenómeno no es nuevo, pero lo nuevo es el ataque reiterado a las instituciones porque cuando hacemos un análisis de la historia del país nos encontramos un presidencialismo muy arraigado, que le llamaban la dictablanda o la dictadura perfecta”.

La politóloga detalló que México ve la concentración absoluta del poder y eso implica el cierre de esos espacios para los grupos que no están en línea.

“Parece capricho porque muchas de las cuestiones parece que no están en nuestra lógica, pero sí están en la lógica del presidente para poder llevarlas a cabo”.

Ramón Pérez dijo que la concentración del poder en una sola persona, es negativo, pues la SCJN se fortalece y el otro, el Legislativo, que se pone a los pies de AMLO, se debilita.

"Cuando hablamos de tiempos pasados nos encontramos con que había disciplina en el partido en el poder, pero eso no significaba que no había critica, la oposición tenía argumentos para debatir y eso hacia que fuera tomada en cuenta, no eran esas descalificaciones polarizantes".

Finalmente, la politóloga de la UPAEP, dijo, se puede descalificar sin esa polarización

“Me preocupa las manifestaciones que se están dando por mandatarios estatales en contra de la SCJN cuando lo que tienen que hacer es la función que les corresponde, pues hay desconocimiento de los ciudadanos que nos dejamos llevar por esos discursos polarizantes que llevan a un ataque directo a la persona y no al trabajo que realiza”, finalizó.