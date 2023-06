Sobre los modelos de promoción de plazas de los trabajadores de la educación, el dirigente del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP), Gilberto Maldonado Maldonado dijo que, esos procesos de evaluación son persecutorios.

Y es que, aseveró, en ellos se mantiene parte de la esencia de la reforma del 2013 de Enrique Peña Nieto, “el asunto de insistir en querer evaluar como si verdaderamente fuera una garantía de la capacidad del docente”.

Entonces, dijo, no comparten esos procedimientos, porque se supone que un profesor que egresa de una Normal es porque cubrió todos los créditos que marca la SEP y en consecuencia acredita que está preparado para ejercer la profesión, al igual que un licenciado y un ingeniero.

El dirigente del magisterio disidente del Estado de Puebla dijo que, por eso no le parece que lo quieran manejar de esa manera, “el proceso que someten para los cargos directivos no es adecuado, porque meten a trabajadores de la educación sin los perfiles necesarios”.

“Cuánta gente tenemos al frente de las escuelas, con todo respeto para ellos, que tienen echa un caos las escuelas, les falta capacidad y toma de decisiones, pero están simplemente porque acreditaron un examen y les dieron el nombramiento de director”.

Ante eso, mencionó que, desde el CDMP conocen algunos supervisores y jefes de sector que dejan mucho que desear que estén al frente de muchas escuelas del Estado de Puebla.

“Eso evidencia que la SEP toda vez de preocuparse por atender las necesidades educativa se ajusta a mandatos que vienen de una reforma y un proyecto que no resuelve el problema de la gestión educativa”.

Por eso, Maldonado Maldonado aseveró que son crecientes las inconsistencias en procesos de asignación de plazas, aunque los compañeros del Consejo están al pendiente de la cuestión de la asignación y cambios que se dan en el magisterio.

Por ejemplo, señaló, hay maestros que han buscado cambios y no lo han logrado, incluso se han jubilado y desde la comisión de legislación y cultura del consejo democrático, han observado esas irregularidades.

Además, el dirigente del CDMP, encuentran adecuado que la SEP absorba el proceso de promoción y entrega de plazas, porque, consideró, no estaba bien que el sindicato lo tuviera.

Dijo que, es preferible que lo maneje la SEP, pero bajo una transparencia plena que garantice que se asignen de la manera más adecuada, aunque no se descarta que por abajo del agua siga metiendo las manos el sindicato, a través de la directiva de los seccionales.

Por eso, señaló que, como es costumbre, hoy tienen arreglos con la SEP y que no van a hacerlos públicos, entonces no dudan que sigan metiendo las manos, porque si no cual es la explicación que se peleen en serio por quedar al frente de la directiva seccional, “estoy casi seguro que se siguen dando esas corruptelas al interior del sistema educativo poblano”.